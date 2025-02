Conoce cuáles son las dos herramientas imprescindibles para un capellán en el hospital: "Sin ellos, no eres nadie"

'La esperanza no defrauda y nos hace fuertes en la tribulación' es el título que el Papa Francisco ha elegido para la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el día 11 de febrero y día en el que la Iglesia también celebra a la Virgen de Lourdes, el lugar de peregrinación suele estar lleno de enfermos; personas que acuden hasta la gruta de Massabielle, a las afueras de la ciudad francesa, donde la Virgen María se le apareció a una niña, a Santa Bernardette Soubirous.

Estos enfermos, los que pueden, salen de sus hospitales, de sus residencias, de sus hogares,con esperanza, como nos indica Francisco, para ponerse delante de la Virgen y pedir por esa enfermedad. Por supuesto, uno puede estar igual de cerca de la Virgen sin salir del hospital, y eso es algo que conoce bien Juan Pedro Barreiro, capellán en el Hospital Universitario Ramón y Cajal. Podría pasar por médico o cirujano pero, sin embargo, su labor va más allá del tratamiento de enfermedades del cuerpo, trata las del alma y acompaña a los pacientes desde que ingresan allí y hasta que termina su estancia. Juan Pedro nos ha acompañado en 'Mediodía COPE' para explicarnos cómo es la labor de la pastoral sanitaria.

Los voluntarios de la pastoral sanitaria no somos los protagonistas. Es Jesús, que quiere salir al encuentro del dolor del enfermo" Juan Pedro Barreiro, capellán del Hospital Universitario Ramón y Cajal, Madrid

"Lo primero es el encuentro. Nosotros, como Iglesia, salimos al encuentro del enfermo y queremos tener un encuentro en su lugar de dolor, que es el hospital. Y después ese encuentro, nosotros no somos protagonistas. Los capellanes, todos los voluntarios de la pastoral sanitaria, no somos los protagonistas. Es Jesús que quiere salir al encuentro del dolor del enfermo. Y desde ese encuentro es como se comienza un camino: un camino de escucha, un camino también de consolación, de alegría, porque también en el hospital hay muchas alegrías. Cuando un enfermo se supera en la enfermedad, es una alegría".

Además, Juan Pedro nos ha desvelado cuáles son las dos herramientas que nunca deben faltar en la bata de un capellán hospitalario: "Uno es la escucha y otro, un paquete de pañuelos, sin el paquete de pañuelos no eres nadie", indicaba nuestro invitado.

"El paciente lo que quiere es sentir que alguien está con él. Esa es mi labor. La labor de todos los capellanes. Alguien está contigo en el dolor. Te tiende una mano. y te dice, "Yo estoy contigo. Yo no doy medicinas, yo no curo. Curan los médicos y fenomenal. Los profesionales de la enfermería lo hacen entregadamente. Yo lo que hago es intentar acompañar y ofrecer una mano", subrayaba nuestro invitado, Juan Pedro Barreiro.

Hemos aprovechado la oportunidad para preguntar a nuestro invitado por Belén Domínguez, la joven sevillana que está ingresada en el hospital a causa de un tumor intramedular y con quien Juan Pedro ha forjado una gran amistad: "Es una paciente que me ayudó a ser mejor capellán. A mí,Belén, con su testimonio de fortaleza, de fe, de entrega, me ha dado esperanza en mi labor diaria de como capellán. Belén es muy conocida por las redes sociales, creo que no tiene no necesita presentación, le doy gracias a Dios porque ha puesto en mi vida a Belén", contaba emocionado Juan Pedro a los micrófonos de 'Mediodía COPE'.

Además, Juan Pedro ha destacado la fortaleza y la capacidad de superación que Belén demuestra cada día con su actitud ante la enfermedad: "Cuando uno está enfermo tiene dos modos de salir o de llevar la enfermedad, enfadarte, encerrarte o afrontar la enfermedad y salir fuera. Ella decidió el segundo camino. Ella decidió dar testimonio en su enfermedad, salir a los medios de comunicación para contar que en medio de la enfermedad también hay esperanza".