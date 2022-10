¿Cómo afecta la caída del uso del efectivo a las propinas que reciben los camareros en los restaurantes?

Pedir la cuenta es algo que hace un cliente normal de un restaurante en cualquier parte del mundo y todos pagan lo que se debe, aunque no todos dan propina. Muchos deciden saltarse ese paso, ya que en España no es algo obligatorio. Además, la caída del uso del efectivo ha hecho que la costumbre de dar propina se vaya perdiendo, especialmente entre los clientes más jóvenes que no suelen llevar dinero en efectivo. Aunque no sea obligatorio en nuestro país, la propina sí lo es en otros.

En Estados Unidos es algo obligatorio y Washington se están planteando eliminarla a la hora de pedir la cuenta. "El próximo mes de noviembre, los ciudadanos de Washington podrán votar 'la iniciativa 82', que consiste en suprimir las propinas en los restaurantes. En un principio, esto solo se va a llevar a cabo en la capital", informa al respecto Juan Fierro, corresponsal de COPE en Estados Unidos. "Los sueldos de los camareros son muy bajos, de unos 5 dólares, cuando el sueldo mínimo de otros empleos es de 16 dólares", cuenta.

"El ayuntamiento de Washington quiere asegurarles un sueldo fijo, mayor, que no tenga ninguna variación, pero los camareros se oponen porque dicen que eso implicará una subida de puestos en la comida para los clientes. Esta misma iniciativa se presentó en 2018, se aprobó, pero decidieron no aplicarlo por la presión de los camareros", agrega tras confirmar que si no dejar propina "salen detrás tuya y te lo recuerdan amablemente".

"En Alemania se suele dejar un 7% de la cuenta"

"La propina no es tan común en Italia, creo que es más común entre la gente mayor, no en los jóvenes. Mi abuela solía dejar propina, pero nunca he visto a un amigo hacerlo", cuenta un italiano. "No es obligatoria la propina en Alemania, pero sí es costumbre dejar hasta un 10%. En la práctica no es siempre así, pero se suele dejar un 7% de la cuenta. Los alemanes suelen cumplirlo y ser generosos. Aunque cuando no dejas propina los camareros suelen mirar mal al cliente hasta el punto de preguntar si el servicio ha sido bueno", cuenta su experiencia un propietario español de un bar de Berlín.

"Yo ya soy poco habitual de ello. La opción a dejar propina hace que la atención sea más fría, antes eran más cercanos", dice un hombre de Santander, haciendo referencia a que cuando era habitual dejar propina en los restaurantes el trato del servicio era mejor. "Yo no soy de la gente que deja propina, pero si hay que hacerlo no me importa. Si eso, dejo poquito. No me gusta. No le encuentro mucho significado porque todo el mundo trabaja y a mí no me dejan propinas en mi trabajo", opina otra mujer.