Bilbao acogerá la final del "Blues Challenge" de España

La tercera edición de Bilbao Blues Festival marcará un hito en la historia del certamen y de la propia Villa. En su primera jornada, el 25 de julio, será escenario de la final del Blues Challenge estatal. Las cuatro mejores bandas del panorama actual competirán para conseguir una plaza en el European Blues Challenge, uno de los eventos internacionales más importantes de este género musical.

Carlos Malles, director del festival: “Estamos muy contentos con la celebración de este Challenge estatal. Por un lado, porque es la primera vez que se organiza una final con bandas en directo. Y por otra parte, y la más importante, porque conseguimos dar otro paso para cumplir nuestro objetivo de convertir a Bilbao en un referente del Blues”

El plazo para inscribirse se abrirá el lunes 13 de mayo y finalizará el 9 de junio. Para presentarse es imprescindible rellenar este formulario. A partir del día 22 se harán públicos los nombres de los grupos seleccionados.





















Bilbao Blues Festival completa su cartel con las incorporaciones de Southern Avenue, Annika Chambers, Terrie Odabi, Ivan Singh, Kid Carlos Band e Ibai García Blues Project. Estos artistas se unen a las bandas y solistas ya confirmados: The Fabulous Thunderbirds, D.K. Harrell, Ana Popovic, Big Yuyu, Martha High & The Soul Cookers, Anson Funderburgh, Mike Morgan y Shawn Pittman.

Este evento musical impulsado por el Ayuntamiento de Bilbao se celebrará del 25 al 28 de julio con una programación gratuita con conciertos de primer nivel, que se desarrollarán en el Arenal.

SOUTHERN AVENUE

Esta joven banda es el cóctel perfecto entre tradición soul, blues y rock. Fundada en 2015 por el guitarrista de origen israelí Ori Naftalty, adoptaron su nombre de una calle en Memphis que se extiende desde la parte más oriental de los límites de la ciudad hasta Soulsville, hogar original de Stax Records. El grupo lo forman, además de Naftalty, la cantante Tierinni Jackson, su hermana, la baterista Tikyra Jackson, el bajista Evan Sarver, Ava Jackson (coros) y Jeremy Powell a los teclados. Su disco ‘Keep on’ llegó al número cinco de la lista ‘Top Blues Albums’ de Billboard y fue también nominado a los premios Grammy como ‘Mejor Álbum de Blues Contemporáneo’. AMERICAN LADIES: ANNIKA CHAMBERS & TERRIE ODABI

Annika Chambers y Terrie Odabi forman un dueto de auténtico lujo, American Ladies, que despliega una espectacular celebración musical femenina de soul blues. Actuarán acompañadas de Paul Deslauriers. Chambers ganó en 2019 y 2022 el Blues Music Award en la categoría de Mejor artista femenina de soul blues. Odabi, por su parte, Odabi estuvo nominada en los años 2017, 2020, 2021, 2022 en los Blues Music Awards en la categoría de “Mejor artista femenina de soul blues”. Esta artista repite presencia en Bilbao tras su actuación en la edición del año pasado junto a la Anhony Paule Soul Orchestra y Theo Huff. IVAN SINGH

El joven guitarrista Ivan Singh (Córdoba, Argentina), que comenzó a tocar a los seis años, se afincó en Chicago en 2021. En uno de sus primeros conciertos en la ciudad coincidió con Johnny Slim, maestro de ceremonias de Buddy Guy, quien le invitó a tocar unos temas en el “Legends”, club de blues del mítico guitarrista. Hoy en día Singh actúa regularmente en esta sala. Este año ha participado en el Mahindra Blues Festival (Bombay) junto a Buddy Guy, Taj Mahal y Kingfish. Entre sus más importantes reconocimientos figura el Premio Revelación en el Mississipi Delta Blues Festival (2017). KID CARLOS BAND

El cuarteto liderado por el guitarrista sevillano Carlos Moreno, más conocido como “Kid Carlos”, tiene sus raíces en el blues, pero bebe de las influencias musicales del resto de componentes de la banda, tales como el jazz, el rock o el funk. A “Kid Carlos” le acompañan Txako Jones (voz), Raúl Cordón (bajo) y Stefano Di Rubbo (batería). Kid Carlos Band presentó en 2018 “Cannonball”, álbum homenaje al guitarrista Freddie King. En la actualidad trabajan en un nuevo disco, que verá la luz durante este año. Kid Carlos Band son habituales en los más importantes festivales de blues estatales y han sido los representantes españoles en el prestigioso European Blues Challenge 2024. IBAI GARCÍA BLUES PROJECT

El guitarrista y compositor baracaldés Ibai García capitanea el quinteto Ibai García Blues Project, una propuesta de reciente creación que recientemente sacó a la luz su primer LP: “Chasing the blues”, en el que el blues rock y los matices souleros fusionan a la perfección para dar lugar a un trabajo fresco y de excelente calidad.

Tras la publicación de dos LPs y diez años de giras con la banda de blues/southern Lomoken Hoboken, Ibai García dio forma a esta nueva aventura con cuatro escuderos de lujo; Charlie Santiago (voz), Aritza Castro (batería), Fernando Solla “Fo” (bajo) e Israel Santamaría (teclados), todos ellos músicos todoterreno con un curriculum destacado y reconocido en las escenas blues y jazz de Bizkaia.

UNA ORGANIZACIÓN CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

La entidad promotora del Festival, Crazy Blues, cuenta con los máximos galardones internacionales en cuanto al impulso de este género musical: Premio BBSA como mejor promotor (Blues Behind the Scenes Award) concedido por la European Blues Union en Azores en 2019 y el Premio K.B.A. a la mejor organización de un festival internacional (Keeping the Blues Alive), el más alto reconocimiento mundial, concedido en 2015 por la Blues Foundation en Memphis.