Catalina, madre que esperaba a Pocahontas: “No nos lo esperábamos, todo el tiempo hemos creído a Alfonso”

Se busca un labrador retrievier negro sustraído en Aranjuez, Madrid, con una cicatriz en el abdomen ataviado con un peto amarillo. Este era el anuncio que apareció en los medios de comunicación y organismos públicos el pasado miércoles tras la denuncia de un supuesto robo al adiestrador del perro, Alfonso García.

Pocahontas, que así es como se llama la perra guía, iba a ser entregada a una familia tan solo tres días después del supuesto robo. Según contó el entrenador, sufrió un atraco con arma blanca a plena luz del día. Además de la cartera con 60 euros, le robaron a Pocahontas cuatro hombres en una furgoneta blanca sin matricular.

Hasta hoy las noticias sobre este suceso eran mínimas. Pero a eso de las 9 de la mañana, la Policía Nacional ha confirmado el hallazgo de la perra y la detención de Alfonso García, el adiestrador de Pocahontas, por denuncia falsa. La perra guía estaba en su domicilio desde que realizó la denuncia ante las autoridades.

La detención del adiestrador que preparaba a Pocahontas ha dejado muy descolocada a la familia que pedía junto a Alfonso la devolución de la perra robada. En Mediodía COPE hemos hablado con Catalina, madre de Carla, niña de 15 años con movilidad reducida que esperaba la llegada de esta perra para su ayuda. Según ha contado, no se imaginaba esta noticia: “No nos lo esperábamos, para nada. Todo el tiempo hemos creído a Alfonso. E incluso cuando me han contado esto me he tenido que sentar”.

Se trata, por tanto, de un relato inventado por el detenido. Ni ha existido atraco, ni se ha robado a Pocahontas en ningún momento. Por ahora, se desconoce el móvil que ha impulsado a Alfonso a crear una historia que le puede costar hasta dos años de cárcel y una multa de hasta 24 meses.

El perro ha sido devuelto a la Fundación Bocalán, aunque todavía se desconoce cuando podrá ser entregado a la familia de Carla, que ya lleva 4 años esperando la ayuda de un animal como este. Catalina ha reconocido que la Fundación les ha confirmado que la perra está “muy asustada” y que “Alfonso ha tenido un mal momento en su vida y que eso le ha influido” a tomar esa decisión de crear esta historia.