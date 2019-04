La campaña viral de unos alumnos de Cuenca: Así es el machismo que se permite en la música

¿Somos conscientes de la música que escuchamos a diario? ¿Analizamos la letra en profundidad? Esa es la pregunta que se han hecho los estudiantes de Bachillerato de Música y del Ciclo de Fotografía de la Escuela de Arte José María Cruz Novillo en Cuenca. Los alumnos de segundo curso han creado una campaña para denunciar el machismo en las letras de las canciones más exitosas, mayoritariamente de reggaeton.

“Azótala sin miedo que no hace nada, no me hagas abusar de la ley que empiezo contigo o cuando le dije que había sido infiel me pegó y yo lo sentí como un beso” son algunos de los ejemplos de la campaña '¿Cómo te suena?', ejemplo de las letras machistas y plagadas de tópicos que como denuncian "humillan y denigran" a las mujeres.

¿Y por qué así te suena mejor? Es la pregunta que se hacen los estudiantes al escuchar las mismas frases en las canciones, para ellos la música es cultura y la cultura no debe admitir estas barbaridades. Por 'Mediodía COPE' han pasado los alumnos Judith Sánchez y Jorge Fontela, protagonistas de la campaña, han contado que la idea surgió a través de la propuesta de una profesora: “Nos pareció buena idea, nos pusimos manos a la obra y este es el resultado”.

Para Jorge, concienciar a los jóvenes era el primer paso: "La mayoría de los que consumimos esta música somos jóvenes, ahora somos más conscientes de lo que dicen”. Por su parte, su compañera Judith contaba que ellos mismos no se daban cuenta de lo que cantaban: “Lo que se te pega de estas canciones es el ritmo y no la letra, hasta que no te paras a leer detenidamente no te das cuenta de las atrocidades que estás cantando y bailando”.

Con más de 100.000 visualizaciones en Youtube de una campaña que ya se ha hecho viral, Jorge afirma que no puede quedarse con alguna frase en especial “porque todas tienen una parte muy negativa”, por otro lado Judith diferencia las canciones por los idiomas: “En las canciones en español mucha gente no quiere saber lo que dicen, el español es para todos igual. Hemos metido también canciones en inglés porque las veíamos totalmente distintas” finalizaba.