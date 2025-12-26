Gregorio Luri desvela el significado oculto de la Navidad en la expresión 'de repente'

El filósofo Gregorio Luri, en su sección ‘Laboratorio de ideas’ del programa 'Herrera en COPE', ha ofrecido una profunda reflexión sobre el significado de la Navidad. Centrándose en la locución adverbial 'de repente', Luri ha desvelado cómo este aviso de lo imprevisto representa la oportunidad de un nuevo comienzo que, a su juicio, encarna el espíritu navideño.

El 'de repente' en los Evangelios

Luri ha recordado el pasaje del evangelio de Lucas en el que, tras el nacimiento de Jesús, un ángel se aparece a los pastores. Es justo en ese momento cuando 'de repente', según narra el texto, se unió al ángel "una multitud del ejército del cielo". Para el filósofo, este es el momento clave que resalta la llegada de lo imprevisto y que define la Navidad.

Según Luri, este 'de repente' bíblico es fundamental porque lo inesperado "nos sale al paso, cogiéndonos un poco desprevenidos, y por eso mismo marca la posibilidad de un nuevo comienzo". Ha señalado que precisamente porque no es previsible ni programable, "rompe todos nuestros esquemas" y nos ofrece la opción de "nacer de nuevo".

La resistencia a lo inesperado

Para ilustrar la contraposición a esta idea, Luri ha compartido una historia de un teólogo musulmán. En ella, la música de una flauta es descrita como "la voz de Satán que llora sobre el mundo". El filósofo ha explicado la metáfora: "Satán quiere hacer previsible el mundo, domesticarlo, que todo tenga causas y consecuencias". Esta visión tecnológica de la vida choca con la aceptación del azar y del cambio.

La Navidad como oportunidad

Según el filósofo, durante la Navidad "ha sido más duro pasar al lado de un pobre sin echarle una moneda" o no enternecerse con los villancicos. Ha concluido que, incluso para los llamados 'natalófobos', la Navidad se revela como "un tiempo distinto, un tiempo nuevo", una oportunidad para ir al encuentro de lo insospechado y abrazar la novedad.