Basir, colaborador afgano del ejército español, llega a España gracias a los esfuerzos de una joven berciana

Continúa la evacuación en Afganistán. Aunque España ya ha finalizado su misión, miles de personas siguen intentando la huida. ¿Por qué? Para evitar cosas como esta: Dos cohetes han impactado esta mañana contra viviendas a escasos kilómetros del aeropuerto de Kabul. Aeropuerto donde se siguen agolpando miles de afganos.

En estas misiones es difícil no dejar a alguien atrás. Por eso quiero contarte la historia de Paula y Basir. Paula es una joven berciana que estuvo en Kabul justo antes de la llegada de los talibanes. Vivió en la casa de Basir, intérprete afgano que no estaba en las listas para ser evacuado: "Él trabajó para el gobierno, y también como intérprete. Entonces él sí es una de las perosnas de máximo riesgo. Los talibanes están apuntando a gente que trabajaba con el gobierno afgano, militares, policías... y está dentro de esos grupos. Entonces desde que los talibanes llegaron a Kabul, tomaron la ciudad, ha estado escondido."

Paula decidió hacer una iniciativa a través de la plataforma de Avaar.org para visibilizar el caso de Basir. Gracias a ello, con más de 3.500 firmas, Basir nos escucha ya desde España: "Escapar fue como una película. Salimos por la noche en un bus, llegamos al aeropuerto. Nos dejaron pasar los talibanes. Nos quedamos toda la noche en el autobús. Al otro día pasamos a la fuerza especial de EEUU, y después a la de España. Miles de personas estaban esperando a ser evacuadas".

Basir ya se encuentra en Madrid desde hace unos días, a espera de lo que le digan sobre su futuro. Aunque decidió esperar una semana para no irse sin su familia. "Yo tenía la oportunidad de salir el primer día, pero no quería dejar a mi fmailia abandonada. Entonces solucioné todo. Gracias a Paula, que me apoyó mucho, y a las fuerzas especiales de España".