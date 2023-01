El aviso de una investigadora tras el cierre de Casa Dani: “A todos nos gusta la tortilla poco cuajada..."

El pasado jueves sonaba la alerta en Casa Dani una vez que se conocía que varios clientes habían contactado con las autoridades sanitarias por una intoxicación. Desde ese primer momento, los responsables del restaurante tomaron la decisión de “cerrar todos los locales desde este fin de semana, por decisión propia y no por orden de ninguna autoridad”.

Famosos por sustortillas de patatas poco cuajadas, los síntomas que han presentado algunos de esos clientes intoxicadas han sido los propios de una gastroenteritis: vómitos, diarreas, fiebre… de los que algunos de los casi 40 afectados siguen recuperándose y otros, entre ellos tres adultos y dos niños siguen ingresados por este brote de salmonelisis que es la hipótesis que se baraja.

Nos lo ha contado en ‘Mediodía COPE’ Pepe Valero, uno de los afectados que este lunes sigue con algunos síntomas “sigo yendo al baño con frecuencia y me encuentro muy cansado y muy flojo, aunque ya sin vómitos ni diarrea”.

Pepe fue a Casa Dani con unos compañeros de trabajo y no fue hasta el día siguiente cuando detectaron que podía tratarse de una intoxicación alimentaria ya que muchos de los que allí estuvieron no pudieron asistir a una reunión de trabajo por encontrarse mal.

En estos momentos se sigue trabajando en la investigación para conocer el origen de esta intoxicación alimentaria, y como hemos dicho anteriormente, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid señalan como posible causa la salmonelosis, al haber encontrado restos de esta bacteria entre las muestras analizadas de esa tortilla. Aunque es difícil precisar si la misma procede del alimento o se ha producido una contaminación a la hora de elaborarlo, de manipularlo.





¿Qué es la salmonelosis?





Ante este caso, queremos saber qué es la salmonelosis, a qué alimentos afecta y cómo podemos combatirla. Para ello hablamos con María del Toro, más conocida en redes sociales como Miss Salmonella, investigadora del CIBIR (Centro de Investigación Biomédica de la Rioja), quien nos detalla que “la salmonelosis es la segunda causa de infección gastrointestinal asociada al consumo de alimentos en humanos”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









Explica Del Toro que “la salmonelosis es producida por la bacteria que lleva su nombre: salmonela, y existen muchos tipos”. En este caso concreto, habla la investigadora de la “salmonelosis entérica” aquella que nos infectamos “bien por consumo de alimentos que están contaminados o por contacto con el resto de animales que puedan estar contaminados”.

Los principales productos o alimentos que pueden tener esta bacteria “son las aves: pollo,pavo… los huevos. También pueda estar en la carne cruda de redes, en frutas y verduras que se han podido contaminar en nuestra propia cocina…”, especifica Miss Salmonela.

Además, señala también que podemos “encontrarla en animales tipo reptiles, en tortugas. Animales que portan salmonela de norma natural y que puedan dar un brote en niños que hayan estado jugando con esos animales y después no les limpiemos bien las manos”. Por eso, añade “en Estados Unidos está prohibida la venta de algunos animales a los niños”.

Aunque es algo más frecuente que suele darse en verano cuando “la salmonela cree más rápido, sí podemos encontrarla en invierno, aunque en esta época disminuye un poco”, concreta Del Toro.

Por otro lado, señala que la salmonelosisis “en principio, no supone un riesgo vital para la persona que lo padece. Solo en algunos casos, cuando el paciente tiene otra patología puede llevar a la hospitalización o el uso de antibióticos”. Por lo general suele ser un proceso que dura “de 2 a días con fiebre, diarrea, vómitos o náuseas”.





La ley es clara





Habitualmente la salmonelosis se asocia al huevo, de ahí que en los bares y restaurantes de un tiempo a esta parte se sustituya el huevo por la ya conocida huevina. Y no, no es algo que estos establecimientos hayan decidido por unanimidad, no, es porque como indica María “la legislación es muy clara al respecto: se debe sustituir el huevo por los ovoproductos pasteurizados, salvo que se someta a tratamiento térmico y se cocine por encima de los 75 grados (como pueden ser el caso de las tortillas); y las salsas de elaboración propias nunca han de hacerse con huevos, la temperatura máxima para conservar estos alimentos ha de ser de 8 grados y debe consumirse en un plazo de 24 horas”.













Riesgos





Para terminar, la científica nos recomienda que extrememos las precauciones a la hora de manipular alimentos y cocinar y nos advierte, sobre todo, del riesgo de las tortillas de patatas poco cuajadas “que a todos nos gusta pero es un riesgo especialmente para niños, embarazadas y ancianos”.