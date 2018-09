Aura, el 'angel' mexicano que evitó que un autobús tuviera un accidente en Oviedo

En 'Mediodía COPE' siempre encontramos historias que hacen reconciliarte con la vida. Historias de gente anónima que de repente se convierten en héroes. Y es lo que le ha pasado a una mejicana, que se llama Aura Anahí Chávez, y que ha protagonizado una hazaña que ha permitido salvar muchas vidas.

Aura es mejicana y vive con su familia en Mallorca. La última semana han estado en Asturias porque su pareja es asturiana y viajaron a Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo. Tienen un bebé de menos de un año y para moverse por el Principado lo hacían en un autobús de línea. En uno de los trayectos, salta la alarma. Los pasajeros se percatan que al conductor le pasa algo porque el autobús comienza a dar bandazos. El autobús llega incluso a chocar tres veces contra la barrera de la mediana. Comienzan los gritos pero nadie se acerca. El conductor acababa de sufrir un desvanecimiento y el pánico invade el autobús. En ese momento, Aura deja el bebé a su pareja y se pone al volante. Miró que no venía nadie por el carril derecho de la autovía, giró y frenó el vehículo.

Lógicamente, este incidente nos hace recordar recordar el accidente del pasado 3 de septiembre en Avilés. Un autobús de la misma compañía en el que viajaba Aura se estrelló dejando cinco muertos. En este caso, en El Berrón, en Siero, también en Asturias, gracias a la pericia de Aura Anahí Chávez, ningún pasajero resultó heridos.

Días después de su acto heroico, hemos hablado con ella en 'Mediodía COPE'. En la entrevista, Aura no recuerda exactamente lo que pensó en ese momento. Simplemente, actuó. "No tuve otra que salir corriendo y hacer algo. Ahora en frío no sé cómo lo hice. Pero en ese momento, reaccionas y actúas. Sí sé que llevaba al bebé en brazos. Con el primer impacto que recibe el camión, no pensé que era algo grave. Pero cuando empecé a escuchar gritos de los pasajeros que iban delante, fue cuando reaccioné".

Aura explica que escuchó a los pasajeros avisar de que el conductor no respondía. Cuando pudo detener el vehículo, el hombre despertó pero seguí en shock. "El conductor no respondía a nada, estaba en shock. Después, quiso volver a arrancar el bus, pero ahí fue cuando quité las llaves y puse los intermitentes. No hablaba nada. Cuando bajó del autobús, se volvió a desvanecer", ha dicho.

La mexicana ha reconocido que sólo había conducido una vez un autobús en México, pero sí está acostumbrada a conducir camiones. Lo más curioso de todo es que aquí en España no tiene carné de conducir porque no vale la convalidación con el mexicano y debe volver a examinarse. "Espero aprobar", ha dicho entre risas.