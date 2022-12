Augustin Ndour: "Cuando se está indocumentado se pierde hasta la dignidad"

De los más de 7 millones de extranjeros que viven en España, 550.000 lo hacen de forma ilegal. Son personas que están desprotegidas en muchos sentidos, no solo en materia de derechos en el ámbito laboral, sino también a la hora de poder acceder al sistema sanitario o de llevar a sus hijos al colegio. Son más de medio millón de personas que podrían cambiar su vida de forma radical si saliese adelante una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la que se está recogiendo firmas desde el año pasado. El objetivo es llevarlas al Congreso para que se apruebe una Regulación Extraordinaria de Migrantes.

"El cambio es radical. Es como estar en la cárcel y ser liberado", ha dicho en 'Mediodía COPE' el primero de los firmantes y principal impulsor de esta ILP, Augustin Ndour. "Cuando está indocumentado pierde hasta la dignidad porque la primera integración es la jurídica. Luego viene laboral".

La historia de esta iniciativa arranca en 2020 con una Proposición No de Ley que no obtuvo el apoyo necesario en el Congreso.Ndour, que había estado ligado a la política a través del partido 'Por un Mundo + Justo', decidió entonces comenzar esta recogida de firmas para forzar el debate en el Congreso de esta Iniciativa Legislativa Popular. Para conseguirlo, más de 13.000 personas están recogiendo firmas por toda España desde hace un año. Necesitaban un mínimo de 500.000 para poder llevarlas al Congreso y ya van por 611.000. La expectativa de las organizaciones detrás de esta propuesta es que se superen las 700.000 antes de llegar a la fecha límite, el 22 de diciembre.

Una ILP apoyada desde la Iglesia

De momento, ya hay 900 entidades y organizaciones de todo tipo detrás de esta proposición, como ha explicado en COPE Jorge Serrano, portavoz de la iniciativa 'Esenciales' y coordinador general de partido 'Por un Mundo + Justo': "Es curioso ver en el listado asociaciones que apoyan esta iniciativa". La Iglesia, por ejemplo, está presente a todos los niveles, desde las parroquias hasta el Dicasterio de Desarrollo Integral del Vaticano.

El principal motivo para legalizar la situación de estos 550.000 inmigrantes es protegerlos en materias como el trabajo y los derechos sociales. Según indican desde 'Esenciales', esta regularización beneficiaría también a España, empezando por la economía, ya que subiría la recaudación del IRPF y se podría encontrar nuevos trabajadores para sectores como la construcción o la agricultura.

Augustin Ndour, primer candidato africano a presidente del Gobierno

Augustin llegó hace casi 23 años a España de forma irregular y el modo que encontró de ganarse la vida fue vendiendo en las calles de Granada con una manta. Gracias a Cáritas, consiguió una oferta de trabajo como técnico de encuadernación. “Cuando llegué vendía en la calle, como la mayoría de senegaleses y mi manta la ponía enfrente de la iglesia de la Virgen de las Angustias, donde hay un paseo con mucho flujo de gente y se podía vender bien. Siempre antes de ponerla entraba en la iglesia y le rezaba la Virgen y le pedía que mi situación se regularizase. Yo no sabía que era la patrona de Granada, y después de años entendí por qué se me arreglaron los papeles”.

la política es una de las ramas que más marcó a Ndour, ya que en las últimas elecciones generales fue candidato a la presidencia del Gobierno. De esa experiencia nos cuenta que “marcó mi vida para siempre. Ser el primer candidato de origen africano a la presidencia de España no es para menos. Es duro porque te dicen de todo y realmente no me lo esperaba. Cuando el partido político ‘Por un mundo más justo' me pidió que fuese el candidato les dije que estaban locos. Yo soy consciente de mis limitaciones, pero también después de pensarlo le vi la importancia. Igual dar ese paso permitiría a las nuevas generaciones de inmigrantes saber que pueden ser lo que quieran ser”.