Un monasterio de León admite becarias para hacer prácticas: "Me ayudó a decidir"

Queda muy poco tiempo para que termine el curso académico. Apenas un mes y medio de clases, como quien dice, y tenemos el verano a la vuelta de la esquina. Lo que para muchos significan vacaciones, y descanso, para otros, y sobre todo para los estudiantes universitarios, es tiempo de buscar unas prácticas para hacer currículum y empezar así a tener contacto con el mundo laboral.

Pues bien, entre todas las prácticas que se pueden llevar a cabo, hay unas muy especiales que ofertan desde el Monasterio de Santa Cruz de Sahagún, en León. Se trata de unas 'prácticas de monja', unas prácticas de verano muy diferentes.

El anuncio de las famosas prácticas sale de un vídeo de TikTok que ya tiene un millón y medio de reproducciones y en ese vídeo aparece Sor Marta González, a la que se la conoce como la 'monja Youtuber'. En 'Mediodía COPE'hemos tenido oportunidad de hablar con ella y también con Jennifer Parada, quien tiene 25 años, es de Honduras y realizó estas prácticas durante un mes junto a las hermanas benedictinas en León.

"Tenemos ya setenta solicitudes. La más pequeña tiene quince años"

Sor Marta nos ha contado ya han recibido más de setenta correos, solicitudes para entrar a conocer con todo detalle la vida monástica. “Nos aseguramos de que realmente lo que quieren es plantearse la vocación y hacemos alguna videollamada con ellas, ya tenemos agendadas más de diez. Una vez que las conocemos, cerramos fechas”. Además, el objetivo es conocer cómo es la vida de una monja benedictina dentro del monasterio: “Nosotras en un primer momento nos fijamos en que sean entre 18 y 30 pero no es un requisito. Pero este año han llamado chicas muy jóvenes, la más pequeña tiene 15 años”, añadía Sor Marta.

Vídeo

"Profundizar en la oración, me ayudó a decidir finalmente"

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Jennifer Parada nos ha contado que buscando información sobre el Opus Dei le apareció por casualidad un vídeo sobre Sor Marta. “Me atrajo mucho su canal, vi un poco de vida monástica y escribí un correo. Dos años después tuve una llamada a la vida contemplativa y me puse en contacto con ellas para hacer una experiencia durante un mes”. Con respecto a su paso por el monasterio, Jennifer ha apuntado que “me sentí tranquila y en paz, conocer la vida al completo y a las hermanas me sirvió de mucho para plantearme si este carisma era para mí. Profundizar en la oración, me ayudó a decidir finalmente”. Tras la JMJ que se celebró el verano pasado en Lisboa, Jennifer entró como postulante en este Monasterio de Santa Cruz, en Sahagún, en la provincia de León.