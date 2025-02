"Es un año crucial para la búsqueda mundial de la igualdad", afirma Laura Fernández Lores, Fundación Microfinanzas BBVA

Se cumplen 30 años de la Declaración de Beijing, que sentó las bases para luchar por los derechos de la mujer. Estos actos, estas efemérides, se quedarían en una declaración de intenciones si detrás no hubiera proyectos para hacerlo realidad. Son muchas las organizaciones en todo el mundo que lo hacen posible y una de las más importantes es la Fundación Microfinanzas BBVA, que trabaja por un futuro mejor para los emprendedores en materia de vulnerabilidad.

Está presente en cinco países de América Latina y ha atendido ya a más de seis millones de personas que tienen pequeños negocios.

Empoderar a las mujeres económicamente para que puedan salir adelante con sus negocios y tomar decisiones sobre el uso de sus ingresos de forma que mejoren el bienestar, la educación y la salud de sus familias es uno de los objetivos de la Fundación Microfinanzas BBVA. Atender a las mujeres emprendedoras es apostar por el futuro. Ellas son catalizadoras del progreso por su importante contribución al desarrollo de sus familias y de su entorno.

Treinta años después de la Declaración de Beijing, aún queda trabajo por hacer para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres. "Este año es un año crucial para la búsqueda mundial de la igualdad, por ser el 30 aniversario de la declaración más progresista y más avalado a nivel internacional para el avance de los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo, en todas las áreas, en educación, en salud, en paz, en participación política y económica. Y es cierto que, pese a que ha habido avances porque los ha habido en temas de derechos de las mujeres, sobre todo reconocidos ante la ley en temas de educación y también en reducción de la pobreza, el mundo está atravesando nuevas crisis que se están acumulando y que se están superponiendo y también implicando un retroceso en estos avances. Con lo cual, me temo que no podemos hacer un balance tan positivo como nos gustaría", afirma Laura Fernández Lores, responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA en Mediodía COPE.

No se puede pasar por alto, alerta la responsable de la Fundación Microfinanzas BBVA que "ningún país del mundo ha alcanzado la igualdad de género y al ritmo actual tardaremos 134 años, es decir, cinco generaciones en alcanzar la igualdad y sobre todo la participación política, el liderazgo y la participación económica siguen siendo tareas pendientes. En España, simplemente por dar un dato que nos acerca un poco más a esta realidad, el coste de estas desigualdades entre hombres y mujeres supone un efecto negativo de 213.000 millones de euros, que es el equivalente casi al 16% del PIB del 2022, según datos de Closing Gap".

"Empoderamos a las mujeres económicamente"

La Fundación Microfinanzas BBVA atiende a 1.700.000 mujeres emprendedoras en cinco países de América Latina. ¿En qué consiste ese apoyo?

"La Fundación está comprometida con impulsar la autonomía económica de emprendedores en vulnerabilidad y también de las mujeres, que son el 58% de todas las personas que atendimos en el año 2024 y el 63% de aquellos que atendimos con crédito. Nosotros empoderamos a las mujeres económicamente para que puedan salir adelante con sus negocios, que tomen decisiones sobre el uso de los ingresos, para mejorar el bienestar, la educación y la salud de sus familias y, con esto, podamos erradicar la pobreza y contribuir a un desarrollo más sostenible", recalca la responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la FMBBVA.

Laura Fernández Lores, Fundación Microfinanzas BBVA, en el estudio de 'Mediodía COPE'

Una estrategia que se basa en tres pilares: la oferta de valor, la equidad interna y la abogacía y las alianzas. "También ofrecemos servicios no financieros con los que completamos nuestra oferta de valor, con formación en habilidades digitales, de marketing online, liderazgo. Hemos construido, por ejemplo, una comunidad emprendedora donde las mujeres se pueden formar, pueden crear negocios online y usar pagos digitales y ofrecemos contenidos formativos sobre roles de género, educación financiera con lentes de género en muchas de nuestras entidades. También cuidamos de su bienestar con microseguros con enfoque de género", explica Laura Fernández Lores a Pilar Cisneros y Jorge Bustos.

"involucrar a lOS más jóvenes, no solo mujeres también hombres"

En unos días estaremos en marzo, el mes de la mujer. Cada año se celebra en Nueva York la mayor reunión global de representantes de la sociedad civil, políticos y expertos para evaluar el progreso en igualdad de género, para discutir temas urgentes, acordar acciones, y allí estará la Fundación Microfinanzas BBVA.

¿Qué temas abordaréis este año, Laura? "El tema principal es la Declaración de Beijing. El tema principal del Día Internacional de la Mujer es ampliar la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas y para un futuro feminista que no deje a nadie atrás, y sobre todo involucrar a las personas más jóvenes, no solamente a las mujeres, también a los hombres, para asegurar cambios duraderos. Revisaremos los 12 puntos de la agenda de la conferencia de Beijing, estamos a 5 años del plazo para lograr la Agenda 2030, y debatiremos sobre estos principios acordados por décadas para ver en qué punto estamos", subraya la responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la Fundación Microfinanzas BBVA.

Laura Fernández Lores que quiere dejar, a modo de conclusión, la siguiente reflexión: "no vamos a poder tener un desarrollo sostenible e inclusivo si no contamos con la mitad de la población, y tampoco acabaremos jamás con la pobreza ni mejoraremos la salud ni detendremos el cambio climático, si no conseguimos que se respeten y se realicen los derechos de las mujeres y de las niñas".