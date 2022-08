Ángel, testigo que vio en directo la muerte del joven en el Medusa: "Le taparon la cara, había mucha sangre"

Una tormenta seca con rachas muy fuertes de viento derribó la madrugada de este sábado varias estructuras del Medusa Festival de Cullera (Valencia), donde se concentraban unos 50.000 jóvenes, causando la muerte de un joven de 22 años y heridas a casi un centenar, de los cuales cuatro siguen hospitalizados, entre ellos una joven de 19 años con la columna vertebral rota que está a la espera de ser operada.









Tras lo sucedido, la organización del Festival tomó la decisión de cancelar definitivamente la edición de este año, que iba a celebrarse hasta la mañana de este lunes. El equipo de policía judicial de la Guardia Civil, en coordinación con el juzgado de guardia de Sueca, ya ha hecho las primeras inspecciones oculares y ha abierto diligencias en relación a este suceso, del que no se ha recibido aún denuncia alguna.

El Ayuntamiento de Cullera, que ha decretado dos días de luto oficial,asegura que el festival contaba con "todos los permisos y garantías administrativas", mientras que desde la Generalitat se señala que las medidas extraordinarias que se habían tomado antes del Medusa eran por la ola de calor -que mantiene este sábado a la Comunitat Valenciana en alerta roja- pues los "vientos huracanados" se esperaban en el interior, no en el litoral.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





En 'Mediodía COPE' hemos hablado con Ángel, testigo directo de la muerte del chico de 22 años fallecido en la tragedia del Festival Medusa de Cullera, en Valencia. Se llamaba Miguel Ángel Rodríguez y era natural de Daimiel, una localidad de Ciudad Real de 17.000 habitantes: "Se ha pasado ya un poco, pero cuando lo recuerdo se me ponen los pelos de punta y me quedo palido".

Así relata Ángel su pesadilla: "Estaba de camino al baño, y empezó el viento fuerte, se me llenaron los ojos de arena y tuve que parar para quitarmela, cuando volví a mirar, se cayó la estructura que estaba encima de los baños y golpeó al chico. Se estaba desangrando, llegaron las autoridades y le intentaron reanimar, le taparon la cara, pero había mucha sangre. La ambulancia tardó unos 10 o 15 minutos. Cuando lo ví, me quedé en shock, podría haber sido yo. Si no me hubiera parado para quitarme la arena de los ojos a saber."