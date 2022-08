Un vendaval cancela definitivamente el Medusa Festival y deja un muerto y docenas de heridos

Una tormenta seca con rachas muy fuertes de viento derribó la madrugada de este sábado varias estructuras del Medusa Festival de Cullera (Valencia), donde se concentraban unos 50.000 jóvenes, y los efectos del vendaval causaron la muerte de un joven de 22 años y heridas a varias docenas de personas.



El número concreto de heridos se desconoce pues hubo muchos que se fueron en vehículos particulares a centros sanitarios, si bien el recuento oficial de la Conselleria de Sanidad cifra en 32 los trasladados en ambulancia a hospitales, de los que cuatro han quedado ingresados, entre ellos una joven de 19 años con la columna vertebral rota que está a la espera de ser operada.



Esta joven se encuentra hospitalizada en Alzira, en el Hospital de la Ribera, mientras que en el Clínico de València permanecen ingresadas otras dos chicas, de 19 y 20 años, con fractura de tibia la primera y posiblemente de pelvis la segunda; además, un herido ha sido derivado al Hospital de Sant Joan d'Alacant aunque no se han facilitado datos sobre su estado. El resto de heridos ha sido dado de alta.

Audio Francesc, testigo del accidente del festival Medusa: "Cuando vi que se tambaleaba salí de allí corriendo"





La Generalitat ha habilitado un teléfono especial para la atención a familiares y afectados en el Medusa, el 900 365 112, que ha recibido ya 305 llamadas en las primeras horas de funcionamiento.



La organización del festival ha cancelado definitivamente la edición de este año, que iba a celebrarse hasta la mañana del lunes, tras varias horas en las que solamente comunicó su intención de suspender temporalmente los conciertos, todos ellos de música electrónica y de baile con grandes figuras del panorama nacional e internacional y una previsión de 320.000 asistentes a lo largo de seis jornadas de actuaciones, conciertos y sesiones de DJ.



El equipo de policía judicial de la Guardia Civil, en coordinación con el juzgado de guardia de Sueca, ya ha hecho las primeras inspecciones oculares y ha abierto diligencias en relación a este suceso, del que no se ha recibido aún denuncia alguna.



El Ayuntamiento de Cullera, que ha decretado dos días de luto oficial, asegura que el festival contaba con "todos los permisos y garantías administrativas", mientras que desde la Generalitat se señala que las medidas extraordinarias que se habían tomado antes del Medusa eran por la ola de calor -que mantiene este sábado a la Comunitat Valenciana en alerta roja- pues los "vientos huracanados" se esperaban en el interior, no en el litoral.



El recinto de conciertos, compuesto por cinco escenarios y con grandes atracciones complementarias, como una noria y carpas lúdicas, y un campin para 12.000 personas (que ha comenzado ya a vaciarse), está situado junto a un tramo de la playa de Cullera -uno de los municipios más turísticos del Mediterráneo español- próximo a la desembocadura del río Júcar.





"No se veía nada, estábamos cegados"

Dos testigos han relatado a COPE cómo han vivido los momentos anteriores y posteriores del derrumbe de parte de la estructura, que ha acabado con la vida de al menos una persona. Uno de ellos es Francesc, invitado por unod e los artistas y que se encontraba en la zona del backstage: "Cuando salí al público vi que se tambaleaba una estructura, me empecé a asustar y salí corriendo, porque parecía que se caía eso". Como relata, "se movían mucho las puertas y algunas vallas se cayeron", Y es que, como explica, la zona es como un descampado, hay campos a los lados, "todo era polvo y arena, no se podía ver nada a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos".









Otra de las personas que se encontraba en el lugar del incidente es Oriol, creador de contenido, que alerta que ya la estructura presentaba debilidades desde el incio del festival. "Se veía que el escenario no era de buena calidad, cuando el festival llevaba sólo 3 horas parte de la estructura ya se había caído, y no había todavía ni viento". Al igual que Francesc, Oriol recuerda que "vino una tormenta de arena de un momento para otro, con los ojos cerrados durante cuatro minutos, el aire estaba caliente, como si viniese de un fuego, estábamos cegados".









Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante la noche se han producido los llamados "reventones cálidos" con rachas muy fuertes de viento y bruscas subidas de temperatura en puntos de la Comunitat Valenciana. Este fenómeno ha provocado que, en el caso del aeropuerto Alicante-Elche, se haya alcanzado los 40,5 grados a las 3.00 horas, con viento de 82 km/h.