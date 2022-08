Las impactantes imágenes del Medusa: altavoces colgando, decorados que vuelcan y el efecto del viento

El Medusa Festival ha emitido este sábado un comunicado en el que apunta a un "fenómeno meteorológico de características devastadoras" que provocó daños en la infraestructura del escenario como origen del accidente que en la madrugada ha provocado la muerte de una persona asistente al evento y heridas de diversa consideración en otras 17 más.

Desde la dirección del festival se muestran "completamente desolados y consternados" ante lo sucedido en el recinto de Cullera (Valencia) y expresan su "profundas y sinceras condolencias" a familiares y amigos afectados por el accidente.

"Hace unas horas, la localidad de Cullera y otras aledañas se han visto sorprendidas por inclemencias meteorológicas excepcionales que causaron diversos daños en la infraestructura de nuestro recinto. Hacia las 4 de la madrugada, un inesperado y violento vendaval asoló ciertas zonas del festival, obligando a esta dirección a tomar la decisión inmediata de desalojar el área de conciertos para garantizar la seguridad de los asistentes, trabajadores y artistas congregados", señala en un comunicado.

Según añade, "desgraciadamente, el fenómeno meteorológico de características devastadoras hizo que algunas estructuras provocaran los inesperados hechos". "Todo nuestro apoyo y cariño para los afectados en estos momentos tan duros y tristes. Nuestros pensamientos están en todo momento con ellos. La dirección del Medusa nos ponemos a su disposición en cuanto necesiten", concluye. Y es que el accidente no sólo se ha traducido en tragedia, también ha dejado imágenes de lo más impactantes en las redes sociales, en las que puede verse altavoces colgando, pantallas que casi caen al suelo, partes del decorado volando y cómo el viento ha afectado a los asistentes.

































Dos testigos relatan en COPE el accidente en el Medusa

Dos testigos han relatado a COPE cómo han vivido los momentos anteriores y posteriores del derrumbe de parte de la estructura, que ha acabado con la vida de al menos una persona. Uno de ellos es Francesc, invitado por unod e los artistas y que se encontraba en la zona del backstage: "Cuando salí al público vi que se tambaleaba una estructura, me empecé a asustar y salí corriendo, porque parecía que se caía eso". Como relata, "se movían mucho las puertas y algunas vallas se cayeron", Y es que, como explica, la zona es como un descampado, hay campos a los lados, "todo era polvo y arena, no se podía ver nada a 5 metros, tapándonos la cara porque no podíamos abrir los ojos".

Otra de las personas que se encontraba en el lugar del incidente es Oriol, creador de contenido, que alerta que ya la estructura presentaba debilidades desde el incio del festival. "Se veía que el escenario no era de buena calidad, cuando el festival llevaba sólo 3 horas parte de la estructura ya se había caído, y no había todavía ni viento". Al igual que Francesc, Oriol recuerda que "vino una tormenta de arena de un momento para otro, con los ojos cerrados durante cuatro minutos, el aire estaba caliente, como si viniese de un fuego, estábamos cegados".