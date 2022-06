Ángel Expósito, en Mediodía COPE: “El Congo es un país imposible, lo más parecido al infierno que yo he visto”

El próximo 2 de julio el Papa realizará el viaje número 37 de su pontificado. Y lo hará a dos de los países en ocasiones más olvidados del mundo: la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Países en los que se reunirá con jóvenes, desplazados y víctimas de la violencia.

Pues a menos de un mes de ese viaje, el que ya lo ha hecho durante todo este fin de semana ha sido Ángel Expósito. Expósito y el equipo de 'La Linterna de COPE' se han desplazado hasta el Congo, hasta el corazón de África, para conocer en primera persona la situación del país.

Uno de los principales problemas como nos cuentas del país es la salud mental. Te ha impresionado, creo, el testimonio de una mujer que lleva en El Congo nada más y nada menos que 50 años.

A partir de las siete en especial 'La Linterna de COPE'. Un viaje duro, al Congo, el que ha realizado Expósito y la prueba es que al menos 20 personas han muerto en las últimas horas en un nuevo ataque perpetrado en el noreste del país.

Angél: “Hemos visto un país muy peligroso, con una miseria infinita. Mira que he estado en sitios, pero nunca había visto nada igual de caótico, de miserable, de basura... El ejemplo que define perfectamente lo que está pasando allí me lo contó Brigitte, una joven congoleña religiosa, esclava del Corazón de Jesús. Estuvimos en su casa y nos contó el drama de los niños de la calle. Cada niño de la calle tiene su problema, la madre se muere y el padre se va con otra mujer, pues esa mujer no acoge a los niños que tiene su marido y así se quedan sin familia, se quedan en la calle. Empieza a robar, pide, se droga... todo para intentar sobrevivir.

“Allí la esperanza de vida de los hombres es de 50 y tantos años. Imagínat, en cuanto ella enviuda inmediatamente la casan con otro hombre, este segundo rechaza a los hijos que ha tenido con el anterior y esos niños, millares de ellos, te los encuentras por la calle deambulando haciendo nada. En una ciudad en la que son veinte millones de habitantes no hacen nada. Únicamente deambulan, buscan algo para sacarse un dólar o dos. Es el infierno, y eso por no hablar del este del país donde la guerra es total y dónde se saca el coltán, el oro y los diamantes como en las películas.”