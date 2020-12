Álvaro Gándara, médico en paliativos: “Puedo contar con los dedos de una mano las peticiones de eutanasia”

Mañana el Congreso de los Diputados debatirá y, previsiblemente, aprobará el proyecto de ley de la eutanasia, que regulará esta práctica como una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud.

Sobre ella se acaba de pronunciar la ONU, que condena que la ley «permita la eutanasia por motivos de discapacidad». Y a ella también se ha referido la Conferencia Episcopal, que convoca a los católicos hoy a una jornada de ayuno y de vigilia de oración.

El doctor Álvaro Gándara, médico de cuidados paliativos y coordinador de esta unidad en el Hospital Jiménez Díaz, ha explicado en Mediodía COPE lo que realmente piden los paciente que están al final de su vida: “Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo, lo que no quieren es vivir mal, sufriendo. Los pacientes nos piden vivir dos semanas más para asistir a la Primera Comunión de su nieto. Eso es la realidad de nuestros pacientes”.

La aprobación del proyecto de ley de la eutanasia va a considerar esta práctica como una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud. El Dr. Gándara considera que convertirlo en acto médico es un error que atenta contra su código deontológico.

Apunta a que el problema reside en el actual derecho de cuidados paliativos, porque en España sólo se cumple un 50% de esta asistencia. “Un derecho, el poder ser asistido por cuidados paliativos que en España solo se cumple en un 50%. Creo que despenalizar la eutanasia cuando ni siquiera está garantizado que esta cobertura de cuidados paliativos llegue al 100% de la población, me parece otra forma de no ver lo peligroso de esto” ha explicado.

El doctor insiste que, antes de regular la Ley de la eutanasia, se debería mejorar la asistencia al final de la vida, que está “estancada”:

Gándara cree que una solución a este problema sería dotar a las personas de bajas incentivadas para el cuidado de los familiares en casa y que, además, es mucho más barato para el Estado que la estancia en un hospital. “Nosotros exigimos y hemos reivindicado también al Gobierno lo que en otros países ya existe, los pacientes que necesitan cuidados paliativos quieren seguir todos su proceso de la enfermedad. Y fallecer en su domicilio. Pero para eso necesitan de un cuidador o varios cuidadores que normalmente es la familia. Pero la familia, hoy en día, trabajan todas las unidades. Pedimos que haya por ejemplo unos salarios de tramitación de bajas incentivadas para el cuidado” explica el doctor.

El doctor explica que, en toda su carrera profesional, puede contar con los dedos de una mano las peticiones de eutanasia y que en todos los casos, cuando les dejan trabajar, los familiares retiran esta petición: “Las peticiones de eutanasia por parte de los pacientes, si están bien atendidos en el ámbito de los cuidados paliativos son contadas con los dedos de la mano. Yo le puedo decir que he tenido a lo largo de mi carrera 5 o 6 peticiones, cuidado, de los pacientes, no de los familiares, y lo tiene que pedir un paciente no un familiar. A veces los familiares nos piden adelantar la muerte de su ser querido porque le ven que está sufriendo. Cuando empezamos a trabajar nosotros, esa petición se retira”

Gándara reclama que la única forma de abordar esta situación de sufrimiento al final de la vida es apostar por una ley nacional de cuidados paliativos con dotación económica que garantice este derecho antes que apostar por la eutanasia.

Y para todos, nos deja una pregunta en al aire: ¿Por qué sólo cinco países del mundo han legalizado o despenalizado la eutanasia?