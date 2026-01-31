Manolo Lama tiene claro cómo será el recibimiento del Bernabéu al Real Madrid: "La gente se ha ido muy cabreada porque el Benfica te ha dado un baño"

El Real Madrid cayó derrotado por 4-2 ante el Benfica en Lisboa en la última jornada de la fase de liga de la Champions League 2025-26. Un resultado que dejó al conjunto blanco fuera del 'top 8' y que le obligará a jugar el play-in contra el Bodo/Glimt o el propio equipo portugués.

CORDONPRESS Kylian Mbappé, cabizbajo y de rodillas en el césped del estadio Da Luz, en la derrota del Real Madrid frente al Benfica

Los de Arbeloa llegaban al partido entre los 8 mejores clasificados, pero ofrecieron una actuación muy por debajo de lo esperado. El Madrid fue superado claramente por la agresividad, el ritmo y la intensidad del Benfica, y solo los goles de Kylian Mbappé y las paradas de Thibaut Courtois sostuvieron por momentos al equipo madridista durante el encuentro.

El partido comenzó equilibrado, aunque el Benfica avisó pronto con varias llegadas peligrosas. Courtois fue clave en los primeros minutos, evitando el gol en acciones claras y manteniendo con vida a un Real Madrid incómodo y sin control del juego. Pese a ello, los blancos se adelantaron en su primer disparo a puerta gracias a un certero cabezazo de Mbappé tras un centro preciso de Raúl Asencio. El gol no cambió la dinámica, y el Benfica, dominante y vertical, encontró premio antes del descanso con un tanto de Andreas Schjelderup y otro de Pavlidis, este último desde el punto de penalti tras un error defensivo.

En la segunda parte, el guion se mantuvo. El Benfica golpeó de nuevo por la banda derecha madridista, con Schjelderup firmando su doblete y ampliando la ventaja. Mbappé, el único jugador blanco realmente conectado con el partido, recortó distancias con una gran definición para firmar su doblete personal y dar una mínima esperanza al Madrid. Sin embargo, el equipo nunca logró imponer su juego ni generar ocasiones claras, mientras los portugueses siguieron encontrando espacios al contragolpe.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Benfica celebran la victoria contra el Real Madrid.

Con el Real Madrid exhausto y partido, el Benfica sentenció en el descuento con Trubin, su portero, marcando el 4-2 definitivo. La expulsión de Asencio y los resultados paralelos confirmaron el castigo: los blancos deberán pasar por los ‘playoffs’ tras una noche para el olvido en Lisboa.

¿HABRÁ OTRA VEZ PITOS EN EL BERNABÉU?

Juanma Castaño preguntó a los comentaristas de El Partidazo de COPE si el Santiago Bernabéu recibiría a su equipo con otra pitada frente al Rayo Vallecano y Manolo Lama fue muy claro al respecto. "Yo creo que sí", dijo el narrador de Tiempo de Juego.

900/Cordon Press Protesta de los aficionados del Real Madrid en el Bernabéu

Y agregaba seguidamente: "Quedan muchos días, pero la gente del Madrid se va muy cabreada y la prueba son los 3.000 aficionados que han viajado a Lisboa". El director del programa, por su parte, comentaba: "El partido es muy 'cabreante'. No sé si existe esa palabra, pero el partido es muy 'cabreante'".

Manolo Lama quiso ir más allá y señaló: "Si el Real Madrid hubiera perdido 0-1 haciendo un buen partido o te roba el árbitro..., pero es que te ha dado un baño el Benfica que solo llevaba seis puntos".

Y para finalizar, Juanma Castaño realizaba una pequeña reflexión: "La gente se vio en la portada y dijo que aquí mandamos más de lo que parece. Y aunque parezca que no, el campo todavía tiene más peso de lo que diga no sé quién en la radio".