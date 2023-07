El alcalde de Villanueva de la Vera actualiza en COPE la situación del incendio que sufren: "Bajo control"

Miramos a Cáceres, al incendio declarado en un paraje natural perteneciente a Villanueva de la Vera. El alcalde de este municipio ha pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para actualizar toda la información.

"No hay focos activos, ya están bastante controlados y se está enfriando la zona. Ya está bajo control. No hay aire que influya y lo único pues el calor extremo que hay en la zona. Pero lo fundamental es que no se levante ese aire para que no se reactive", indica.

Además, añadía que la primera determinación que se tomó fue desalojar a los vecinos por precaución porque "son pistas forestales muy estrechas y puede suponer que eso influya en los trabajos de extinción terrestres".

El fuego, indica García Muñiz, empezó en cuatro focos diferentes y simultáneos. Esto hace pensar que fue intencionado. "Podría ser la hipótesis más creíble aunque no se ha desarrollado la investigación", indica.

"Pedimos más medios para poder realizar una correcta labor de extinción"

Hace dos meses, hablábamos de otro incendio en Pinofranqueado. Se trata de un problema cada verano y, por este motivo, el alcalde ha aprovechado la ocasión para pedir más medios con el fin de "realizar una correcta labor de extinción".

En concreto, efectivos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) son los que continúan trabajando en este incendio declarado este pasado domingo. Los recursos del Infoex asignados y que están trabajando en la zona son 19 unidades de tierra, dos unidades de aire, tres medios aéreos, dos maquinarias pesadas, tres agentes del medio natural y cinco técnicos.

Asimismo, se espera que se sigan sumando nuevos recursos para combatir este incendio en el que ya colaboran otros medios del Plan de Incendios Forestales de Castilla y León (Infocal) y de la Diputación de Cáceres, ha informado la Junta en nota de prensa.