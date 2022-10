Alba, española en Seúl: "Cierro los ojos y veo las caras de todas las personas a las que intenté ayudar"

Alba Téllez es una joven española que vive en Seúl, donde estudia taekwondo y trabaja como actriz. Este sábado se encontraba en Itaewon, el barrio de la capital coreana en el que se produjo una avalancha en las celebraciones de Halloween y en el que 154 personas perdieron la vida. En Mediodía COPE, Alba ha contado cómo vivió de primera mano la tragedia:

"Yo no estaba metida en esa calle, porque por suerte mis amigos y yo decidimos que queríamos reservar una mesa en un bar para no estar en la calle, porque sabíamos que se iba a reunir mucha gente, como todos los años en ese barrio en Halloween. Así que decidimos reservar una mesa en un bar en la avenida principal. Básicamente, era la perpendicular a donde ocurrió todo y nosotros a día de hoy estamos a salvo porque estábamos en un bar próximo, pero no en esa calle conflictiva".

Alba ha detallado que la zona estaba llena y que aún no se saben los motivos de la avalancha:

"Había muchísimas personas, muchísimas. Es que no entraba nadie más en esa calle, pero es que esa es la calle que daba a la avenida principal que era donde estábamos nosotras, en el bar. Entonces, todo el mundo pasaba por allí para poder llegar a esa avenida. Pero el motivo real de esa avalancha no lo sabemos, porque es que precisamente no vimos ninguna mala cara por parte de nadie, ninguna pelea. Al contrario, había muy buen ambiente, todo el mundo se reía, inclusive aunque estaba todo el mundo ahí pegado que no podían caminar bien, la gente se reía. Entonces no entendemos eso, el motivo por el que ocurrió, porque la gente se estaba riendo, estaban pasándolo bien".

Alba escuchó los gritos de socorro de los heridos y acudió a ayudar, ya que conocía las maniobras de reanimación:

"Yo salté por la ventana cuando pidieron ayuda, y yo sabía RCP. Salté por la ventana del bar, me cogieron un policía y un médico y me llevaron corriendo a la calle, que como comentaba era la perpendicular, y dije '¿qué tengo que hacer?' y me dijeron 'haz todas las RCP que puedas' y cuando llegué a la calle dije 'esto no puede ser'. Yo cierro los ojos y veo la cara de todas esas personas a las que intenté ayudar. Los abro y sigo viéndolo todo el día. Ese pensamiento en la cabeza no se me va. Intento mantenerme distraída trabajando, con mis amigos, haciendo cosas...Pero eso lo tengo ahí".