Imaginen fotografiar desde la Tierra una naranja que se encuentra en la luna. Pues algo así es lo que se ha hecho para poder tomar la primera fotografía de la historia de un agujero negro, que se mostró ayer en una rueda de prensa simultánea en seis países. Un acontecimiento histórico con el que se confirma, por ejemplo, que los agujeros negros son como nos imaginábamos.

Y no ha sido un proyecto fácil. El agujero negro que se ha fotografiado está a 53,3 millones de años luz de la tierra y para hacer la fotografía se han tenido que conectar varias antenas de radio de todo el mundo. Ocho españoles han participado en el proyecto. Uno de ellos es José Luis Gómez, que es investigador del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El investigador ha estado este jueves en 'Mediodía COPE' para detallarnos este gran éxito para el hombre.

En primer lugar, Gómez ha explicado qué es un agujero negro. "Es un objeto que tiene una masa tan grande que la curvatura que produce en el espacio/tiempo da lugar a un agujero. Debemos imaginarnos el espacio como una sábana totalmente estirada. Si pones un objeto, esa sábana se curva. En un agujero negro, la masa es tan grande que esa curvatura llega a producir una ruptura del espacio/tiempo. Además, la luz también siente la gravedad y ese espacio curvado. Y cuando es tan grande como en un agujero negro, ni siquiera la luz puede escapar. De ahí que sea negro", ha explicado.

Y, ¿qué hay dentro de un agujero negro? La ciencia no tiene respuesta todavía. "Tenemos lo que llamamos 'singularidad', algo que no tiene explicación y que no cumple con las leyes de la física. No somos capaces de describirlo con nuestro conocimiento actual del universo", ha admitido.

José Luis Gómez ha recordado que 200 investigadores y 50 instituciones repartidas por todo el mundo han trabajado durante casi diez años para tomar esa fotografía. "Ahora, queremos obtener más imágenes y de mejor calidad. Nuestra propia galaxia tiene un agujero negro que son unos cuatro millones de veces la masa del sol. Ése es nuestro próximo objetivo", ha dicho.