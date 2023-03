Más cerca de lo que pensamos: Las tres claves que explican por qué pronto podríamos vivir en la Luna

Probablemente todos, a lo largo de nuestra vida, nos hayamos preguntado alguna vez si el ser humano llegará a vivir en la Luna. Algo que, de momento, vemos bastante lejano pero que, si atendemos a las últimas investigaciones y estudios, podríamos incluso llegar a ver. Pero vamos por partes, porque te hablamos, en concreto, de un informe que ha publicado la Academia China de Ciencias en el que explican que han encontrado una nueva reserva de agua en el satélite.

Bien atento, porque se trata de un volumen de agua cristalizada que pesa más de 200 millones de toneladas, o sea, una barbaridad. Lo que nos lleva a preguntarnos, entonces, si es posible que sea un avance más que signifcativo que adelante la llegada del ser humano a la Luna. Es decir, algo que pretende, por otro lado, la misión de la NASA, Artemis.

Pero, ¿podemos llegar de nuevo a pisar la Luna? Pues para entender este hallazgo algo mejor, en Mediodía COPE hablamos con Héctor Socas, investigador del Instituto Astrofísico de Canarias, que nos da las claves de esta hallazgo.

¿Puede el ser humano vivir en la Luna?

Desde el principio, Héctor Socas nos explica la importancia de esta investigación, porque evidencia "cómo China se ha puesto al día en la carrera por explorar la Luna, es impresionante cómo han avanzado" explicaba. Pero, ¿puede significar eso que vivamos allá? Pues nos explica las claves de este hallazgo.

Para empezar, hay que entender que el agua encontrada, no es un tipo de agua que veamos en la Tierra, porque no es ni hielo, ni líquido, por lo que se complica la tarea de extraerla. "No se puede extraer ni está en ningún sitio, está en la roca y está difusa. Son moléculas de agua que están atrapadas en el mineral de la Luna. Está por toda la superficie lunar pero no es fácil de extraer, no se puede sacar de ahí tan fácilmente" explicaba.

Eso sí, reconoce que es un descubrimiento muy importante. La segunda clave de este hallazgo es, sin duda, que es posible que en algún momento se pueda transformar ese agua, por lo que sí tenga utilidad para el ser humano. "A corto plazo, es importante tener ahí una base de agua, no solo para el uso humano, sino como combustible" explicaba el investigador.

Y, la tercera clave, es que en ciertos rincones de la Luna hay depósitos de hielo, que eso si facilitaría la llegada del ser humano. "Los hay en zona sombría y en el polo sur. Ahí hay mucha sombra perpetua y grandes cantidades de hielo, que se usaría para estos primeros asentamientos y misiones a la Luna" nos contaba en COPE Héctor Socas.

De momento, como nos recuerda, tenemos que olvidarnos de que esa llegada del ser humano al satélite sea pronto, y, de hacerse, no será con esta misión china, porque "no contempla seres humanos. La NASA, en cambio, sí, con el programa Artemis. Este experimento chino es a largo plazo el de explorar la Luna, porque para sacar un litro de agua, necesitaríamos 10 toneladas de material de roca" explicaba.

Eso sí, a corto plazo, sin duda, tendremos que ir a sitios con sombra, como el polo sur, porque existen "depósitos de hielo que podemos aprovechar".