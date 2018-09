El abuelo Erasmus: "Me sentaba en primera fila y preguntaba al profesor las dudas"

Este abuelo no es un abuelo común. Se llama Miguel Castillo. Es un notario jubilado, de Valencia y tiene 80 años. La mayoría de personas de su edad se dedican a disfrutar de su jubilación, a cuidar de sus nietos o a matar el tiempo como pueden. Pero Miguel se sale de lo común. A su edad estudia Historia en la universidad de Valencia. Y para completar su carrera se ha ido de Erasmus. Miguel ha estado en Verona y en 'Mediodía COPE' hemos hablado con él tras su viaje para ver qué tal le ha ido.

En la entrevista, el anciano ha contado que consultó la posibilidad de irse de Erasmus con su mujer y sus hijas. "¿Estás locos?", le dijeron. "Me lo tomé como una aventura y ha sido muy satisfactoria", resume. Miguel ha vivido junto a su mujer en un apartamento cerca de la Universidad, aunque se dejó caer por el colegio mayor para participar en alguna fiesta. "La relación con el resto de alumnos ha sido muy buena. Había gente sobre los 50 años, pero no eran Erasmus. Yo era el más mayor de la clase", dice orgulloso.

Miguel llegó a la ciudad italiana en febrero y terminó el curso en julio. "Me quedé unos días para ver las representaciones de ópera. En algunas, incluso, me invitaron", dice. En las clases se sentaba en primer fila y atendía a todas las explicaciones. "Me decían que yo animaba la clase y preguntaba si tenía dudas. Aunque no todos los días, para no ser muy pesado", reconoce.

Miguel se sentaba en mi primer fila y gracias a su ejemplo, la Universidad ha triplicado el número de solicitudes para estudiar allí el próximo año