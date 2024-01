El caso del beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso sube un escalón judicial. El Juez de la audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha propuesto juzgar al expresidente de la Federación, a Rubiales y también al ex seleccionador nacional femenino Jorge Vilda, al que fuera responsable de Marketing de la federación, Rubén Rivera y al ex director deportivo Albert Luque. Estos 3 últimos por “una acción concertada para doblegar la voluntad de Jenni Hermoso, dice literalmente el juez, para conseguir que grabara un video con Rubiales en el que dijese que el beso había sido consentido”.

La gran novedad es que Rubiales afrontará un juicio por ese beso, aunque no sabemos exactamente cuál es la acusación... El Juez se limita a decir que hay indicios de delito en lo que pasó, pero no especifica de qué delito, algo que no suele ser habitual. Lo normal es que el magistrado que ha investigado una causa, especifique de qué acusa a la persona que envía a juicio, en este caso eso no queda claro, porque no lo pone.

Sí que considera que puede considerarse un ilícito leve. Tampoco entra a valorar si Rubiales le dio el pico con finalidad erótica o en estado de euforia por el triunfo, esa valoración, dice, tendrá que hacerse en el juicio. Este caso del beso de Rubiales le cayó a la Audiencia Nacional porque fue un presunto delito que se cometió en el extranjero. Recuerda que fue durante la celebración del Mundial que la selección Femenina de Fútbol ganó el pasado mes de agosto en Sídney, Australia. Y por eso corresponde a la Audiencia su investigación.

Ahora el juez da la sensación que se limita a cumplir un trámite y deja la pelota en el tejado del próximo tribunal que debe afrontar el juicio oral. Con este auto no parece que el juez aprecie un delito muy grave y esto, la verdad es que choca con la dimensión que ha tenido este caso en los últimos meses. Ha sido un terremoto a todos los niveles con repercusión incluso internacional.

La justicia va por su lado, tiene sus tiempos y tiene sus normas, ya veremos cómo acaba Luis Rubiales tras pasar por el banquillo. La justicia todavía tiene que emitir la última palabra, pero socialmente el caso Rubiales hace ya tiempo que quedó listo para sentencia. Unos pensarán que con toda la razón y otros que faltaban razones.