Pilar G.Muñiz:"La ILP quiere cambiar una situación injusta de los que están aquí, pero en la sombra"

En una hora, el Congreso de los Diputados tiene que decidir que va a hacer con la Iniciativa Legislativa Popular que pide la regularización de Medio millón de migrantes que ya viven y trabajan en España pero que están en un limbo legal al no tener papeles. Eso se traduce en que tampoco tienen la posibilidad de acceder a servicios básicos o acaban como víctimas de explotación laboral.

Es una iniciativa cuenta con el respaldo de 700.000 firmas ciudadanas que se han recogido a través de 900 organizaciones sociales, entre ellas algunas vinculadas a la Iglesia, como es el caso de Cáritas.

Llega al Congreso con el visto bueno de 6 de los 9 grupos con representación pero PP y PSOE no acaban de definirse. Esta mañana Carlos Herrera le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo sobre la posición del PP en este asunto.

Feijóo no despeja la duda de si el PP apoyará la iniciativa pero habla de poner una solución para esas personas que viven y trabajan en España. Si el PP apoyara o se abstuviera, esta iniciativa podría tener luz verde y empezar a tramitarse como una ley. Hay que recordar que llevar a cabo una regularización no es algo inédito. Ya se han realizado 6 con diferentes gobiernos.

Puede parecer un tema administrativo o político, pero para este medio millón de personas va un abismo de vivir con temor constante a poder vivir sin miedo. Salman llegó desde Pakistán, 4 años viviendo y trabajando en la sombra hasta que en 2022 su vida cambió.

La inmigración es un fenómeno que tienen que estar ordenado y controlado, eso nadie lo pone en duda. Lo que pretende está Iniciativa no es crear una barra libre de papeles para todo el que quiera venir. Persigue cambiar una situación injusta para aquellos que ya están aquí, pero en la sombra.

Incluso, como sociedad, se puede ver como una necesidad. Según un informe de la Fundación por Causa y La Universidad Carlos III cada trabajador que regularizara su situación supondría una aportación fiscal media de 3.400 euros por persona y año.

Ese es un dinero que ahora mismo se pierde, que no acaba en las arcas públicas que llenamos todos con nuestros impuestos. No arreglar esta situación y mirar para otro lado perpetuando una situación irregular, no parece la mejor de las opciones y no parece bueno para nadie.