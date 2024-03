Pilar G.Muñiz: "Francina Armengol camina en este momento por la cuerda floja de la política"

Audio

Francina Armengol la presidenta del Congreso de los Diputados es licenciada en farmacia y ahora funambulista porque en este momento camina por cuerda floja de la política.

El huracán del “caso Koldo” se va moviendo constantemente entre ministerios y organismos públicos que contrataron la compra de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión a través de intermediarios que cobraban mordidas.

Ahora el ojo de ese huracán está sobre Francina Armengol porque hasta julio de 2023 fue la presidenta socialista de Baleares. Durante su mandato y en plena pandemia se contrataron la compra de mascarillas con la empresa implicada en la trama. Más de 3 millones y medio de Euros que se cargaron a los fondos europeos.

Ya hemos contado que cuando llegaron esas mascarillas a Baleares los técnicos de sanidad comprobaron que no cumplían los requisitos. No servían y se guardaron en un almacén. En cualquier compra venta, si algo no vale se devuelve y se exige el dinero. Si pasa cuando pides un jersey de 30 euros imaginate cuando son más de 3 millones.

Pues lo raro en este caso es que, conociendo que las mascarillas no valían y después de almacenarlas, el gobierno de Baleares dio la orden para pagarlas a la empresa Soluciones de Gestión, la de la trama del caso Koldo. Esta es la clave de la denuncia que hoy hace el Partido Popular. Así se lo ha contado la actual presidenta de Baleares, la popular Marga Prohens a Carlos Herrera.

No hace falta ser Sherlock Holmes para ver que algo no cuadra en este asunto y la fiscalía empieza a preguntar y entonces, 3 años después, cuando ya han perdido las elecciones, el gobierno de Francina Armengol decide reclamar el dinero justo antes de abandonar el poder.

El mecanismo para reclamar el dinero lo acaba activando el PP cuando llega al gobierno porque todo se había hecho a matacaballo a ultima hoy y es en este punto de la historia cuando el dueño de la empresa Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto tira de su presunto mediador en la compra, Koldo García para intentar que pare esa reclamación.

Ésta es, en síntesis, la historia. A Francina Armengol no se la cita en el sumario ni aparece como implicada pero era la presidenta del Gobierno de Baleares... Las órdenes de conformidad en la compra de mascarillas, por ejempl,o no las firmó Armegol, normalmente las firman los técnicos o altos cargos, pero la clave es si Armegol lo sabía o si debería de haberlo sabido como máxima responsable de ese gobierno. Por ahí apunta el PP cuando hoy pide su dimisión como Presidenta del Congreso. El problema es que no es un cargo cualquiera y que su salida crearía una crisis institucional que haría tambalearse todavía más al gobierno y por eso el PSOE no puede permitirse ese lujo, caiga quien caiga o mejor dicho, para evitar que caiga quien caiga.