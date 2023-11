Pilar García Muñiz: "Si hay un ministro que ha ganado poder ese es Félix Bolaños"

Audio

22 ministerios y 4 vicepresidencias... Este es el gobierno que como te estamos contando aquí en COPE... ha diseñado Pedro Sánchez...

Es el marketing propio de la ocasión que incluye vender que en este gobierno hay 10 ministros y 12 ministras; entre ellas las vicepresidencias Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Teresa Rivera y María Jesús Montero...

Hay muchas caras nuevas del consejo de ministros aunque algunos nombres nos suenen ya de algo. Para empezar el ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres que asume Política Territorial y Memoria democrática y Óscar Puente, el EX alcalde de Valladolid que se queda con Transportes. Para los que anden un poco perdidos, Puente es ese diputado socialista que replicó a Feijóo cuando el líder del PP se presentó a su investidura y Sánchez no quiso contestarle...

Así que ya te puedes imaginar el perfil político... Muy al estilo José Luis Ábalos, lo que en el argot se conoce como un “doberman”, siempre al ataque cuando dan la orden y sin miramientos.... Se suele decir que todos los presidentes de Gobierno necesitan un perfil de este tipo a su lado...

La cuota de los socialistas Catalanes la pone Jordi Hereu... en su día alcalde de Barcelona. Hasta el día de hoy estaba apartado del mundanal ruido y disfrutaba del cargo de Presidente de Hispasat...

En la lista aparecen también, nombres completamente desconocidos para el público en general. Una es Ana Redondo, nueva ministra de igualdad. Es una persona de confianza de Óscar Puente ya que ocupó alguna concejalía en Valladolid y fue portavoz socialista en Castilla y León... La otra es Elma Saiz como ministra de Seguridad Social y que fue Consejera de Economía y Hacienda de Navarra...

A partir de aquí, las caras nuevas que vemos son la cuota de ministros de Sumar. Ha desaparecido todo rastro de Podemos. Irene Montero e Ione Belarra son historia... ¿qué estarán pensando estas dos EX ministras viendo cómo Yolanda Díaz le ha comido la tostada? Nada bueno...

Además de la vicepresidenta Díaz, la cuota de SUMAR viene con los nombres de Mónica García como ministra de Sanidad... Hasta ahora era portavoz en la Asamblea de Madrid y ha forjado su carrera política a base de polemizar con Isabel Díaz Ayuso...

Otro nombre es Pablo Bustinduy... Otro canterano de Podemos ahora en SUMAR y que se hará cargo de Derechos sociales. El ministro de Cultura será el ecologista Ernest Urtasun...portavoz de SUMAR

Y nos queda Sira Rego, europarlamentaria de Izquierda Unida y de origen palestino que se encargará de Infancia y juventud.

El resto del gobierno son clásicos que continúan: Margarita Robles, en Defensa, Pilar Alegría en Educación y Portavoz del Gobierno... Jose Manuel Albares se mantiene en Exteriores... Jose Luis Escrivá ahora se encargará de Transformación Digital... Luis Planas sigue con Agricultura e Isabel Rodríguez que será ministra de vivienda y Agenda Urbana... Y una Sorpresa, Fernando Grande Marlaska, al que todo el mundo daba fuera... sigue en el ministerio de Interior.

Ahora bien, si hay un ministro que ha ganado poder se llama Felix Bolaños... Seguirá con Presidencia pero además asumirá Justicia... Esto no es casual porque será el encargado de pilotar la Amnistía en medio de clamor y las advertencias del mundo judicial contra esta Ley... Sánchez quiere dominar la situación y Bolaños ha demostrado ser su extensión perfecta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado