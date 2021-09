Pilar García Muñiz: "¿Hará lo mismo Pedro Sánchez con otras autonomías cuando le pidan mesa de diálogo?"

Audio

Este miércoles en el que la luz bate un nuevo récord y en el que se sigue analizando esa batería de medidas que presentó ayer el gobierno para abaratar su factura.

Pedro Sánchez puso el foco en las eléctricas, que ya son las malas de la película, y dijo que recuperaría hasta 2.600 millones de euros que estas compañías han ingresado de manera extra beneficiándose del alto precio que ahora mismo tiene el gas.

Es una medida muy controvertida que puede abrir una guerra en los tribunales y que muchos dudan, además, de que sea efectiva.

De momento, el gobierno calcula que la rebaja para el consumidor medio sea del 22% de aquí a diciembre. Aunque está por ver si a partir del año que viene estas medidas no acaban repercutiendo de nuevo en nuestra factura. Que no te extrañe que lo que no paguemos ahora, lo paguemos más adelante.

Y hoy, miramos también esa mesa de Diálogo que se va a celebrar en Barcelona entre el Gobierno central y el de la Generalitat. Y que nace coja porque los de Junts no van a estar presentes pese a formar parte del ejecutivo catalán.

En un nuevo pulso a ERC, los de Puigdemont intentaron dinamitar la reunión incluyendo en la lista de asistentes a los indultados Jordi Turul y Jordi Sánchez.

Imagínate la foto. Los Jordis sentados en la mesa de Diálogo. Una provocación que podía hacer saltar por los aires la reunión. Por eso, el presidente catalán Pere Aragonés, en un golpe de autoridad, ha vetado su presencia con el argumento de que sólo pueden acudir altos cargos del gobierno catalán.

El Presidente del Gobierno y el catalán se van a reunir a partir de las tres en el en el Palacio de la Generalitat. Luego comparecerán por separado y después tendrá lugar la “mesa de diálogo” entre las dos delegaciones.

Ya ves que el diálogo va a ser de tú a tú, como si fueran gobiernos equivalentes. Un agravio sin duda para el resto de Comunidades Autónomas.

¿Por qué va a hacer lo mismo Pedro Sánchez con otras autonomías cuando le pidan también una mesa de Diálogo? ¿Se va a reunir con la misma solemnidad y parafernalia con ese gobierno regional? ¿Estarán presentes también varios ministros como va a suceder en Cataluña?

Son cuatro los ministros que van a acompañar a Sánchez en la reunión de hoy, en la que ERC mantendrá sus exigencias de amnistía y autodeterminación.

Da igual. Pedro Sánchez se va a sentar con ellos aunque quieran romper España. Todo sea por mantener contentos a unos socios fundamentales para que él siga en Moncloa.

