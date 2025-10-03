"Si Xabi Alonso cede con Fede Valverde y Rodrygo, van a tener razón los que dicen que hay mucho caprichoso en la plantilla del Real Madrid"

Pese al pleno de victorias en Champions, todos los focos en el Real Madrid apuntan en los últimos días a Fede Valverde. El centrocampista fue preguntado en la rueda de prensa previa al partido contra al Kairat Almaty si podría volver a jugar como lateral derecho debido a las lesiones de Carvajal y Alexander-Arnold.

Cordon Press Fede Valverde saludando a la afición del Real Madrid.

Pero el uruguayo dejó muy claro que no es su lugar en el campo. "No nacía para jugar de lateral, aunque jugando ahí me he sentido muy cómodo", aseguró el futbolista del Madrid.

Valverde fue suplente en Kazajistán y no tampoco jugó. Pero dejó dos imágenes muy llamativas que han alimentado la polémica en las últimas horas. El futbolista, primero, no participó en los rondos con el resto de sus compañeros; y, posteriormente, su actitud mientras calentaba en la banda no era la mejor e incluso fue cazado con las manos a la espalda mientras otros jugadores sí realizaban los ejercicios pertinentes.

Captura El uruguayo, grabado con las manos en la espalda durante el calentamiento en Almaty

Aunque el primer incendio de la temporada para Xabi Alonso parece ya sofocado y todo apunta a que el uruguayo será titular contra el Villarreal este fin de semana. Xabi Alonso ya ha realizado las primeras pruebas durante el entrenamiento de este jueves y Valverde, tal y como ha informado Melchor Ruiz, no jugará en el lateral derecho en el duelo que se disputará el sábado en el Santiago Bernabéu.

El debate sobre si Valverde debe jugar o no en el lateral derecho fue muy intenso en El Partidazo de COPE y Siro López fue uno de los comentaristas que dejó clara su postura al respecto.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press KAZAKHSTAN, ALMATY - SEPTEMBER 30, 2025: Real Madridâs Andriy Lunin (L front) and Federico Valverde (C) before a 2025-26 UEFA Champions League League Phase Matchday 2 football match between FC Kairat and Real Madrid at Central Stadium (Credit Image: © Alikhan Sariyev/TASS via ZUMA Press)

"Yo puedo entender perfectamente que el entrenador considere que Valverde, en situaciones normales con Carvajal y Arnold, es mejor en el centro del campo porque se desenvuelve mejor y es su sitio", empezó diciendo.

Y agregó seguidamente: "Pero esta no es la situación contra el Villarreal, porque lo que necesita el Real Madrid es a Valverde de lateral derecho".

Para finalizar, Siro López insistió en su idea. "El equipo lo que necesita es que Valverde juegue en el lateral derecho porque no hay nadie en estos momentos que él para jugar en esa posición", concluyó.

