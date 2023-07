Pilar García Muñiz: "Han bajado las compras online para controlar mejor el gasto''

Según los datos más recientes de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia más de la mitad de los españoles realizó alguna compra Online en los 6 últimos meses de 2022. Hablamos de más de 20 millones de personas. En ese mismo periodo que cerraba 2022, el comercio electrónico movió 19.000 millones de euros en nuestro país.

El comercio on line es ya una realidad, eso es indudable, una realidad que nos lo pone muy fácil a la hora de comprar cualquier cosa. En la última compra que yo misma he realizado por Internet he podido tardar más en elegir el color que en pagar el artículo. Tan fácil nos lo pone que en muchas ocasiones acabamos por comprar más de lo necesario o cosas que no necesitamos.

Yo no sé cómo es la economía de cada uno, pero es probable que muchos de vosotros, que ahora estáis escuchando este mediodía, hayáis decidido controlar el gasto ante el subidón que han dado los precios en los últimos meses.

Y esto, precisamente, puede estar haciendo que los consumidores estén poco a poco volviendo al comercio físico, a la tienda de toda la vida. Es algo que se nota especialmente en la alimentación como hoy estamos contando en COPE. Es algo tan simple como que ahora, miramos mucho más lo que compramos...

Según este análisis, la subida de precio está haciendo cambiar los hábitos de consumo también en otras variables. Por ejemplo, vamos con más frecuencia a la tienda o al super. Es decir, en lugar de llenar el carro, por ejemplo cada 15 días, los clientes han comenzado hacer varias compras al mes más pequeñas para ajustar mejor el gasto y evitar cualquier despilfarro.

En la mayoría de los casos, es un cambio de hábitos por necesidad y que cuadra perfectamente con este dato que acabamos de conocer del Banco de España. Un millón 600 mil hogares no pueden hacer frente a los gastos esenciales. 300 mil más, desde que comenzó la guerra de Ucrania que ha afectado de lleno a los precios.