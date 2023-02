Pilar García Muñíz: "El Gobierno de Coalición está viviendo sus horas más críticas"

Audio

El gobierno de Coalición está viviendo sus horas más criticas. Seguramente tiene mucho que ver con la cuenta atrás que se ha puesto en marcha para las elecciones generales que deben convocarse a finales de año y antes las autonómicas del 28 de mayo.

El caso es que PSOE y Podemos están intentando diferenciarse y esto va muhco más allá de los titulares. Se está plasmando en la aplicación de las leyes que luego nos afectan a todos.

Hoy por ejemplo sale adelante la Ley de Protección Animal que ha enfrentado duramente a los socios... tanto que la crítica más dura no ha venido del PP o de VOX sino que se ha vivido entre PSOE y PODEMOS con ataques constantes.

La clave del desencuentro estaba en los perros de caza. Podemos quería que se incluyeran en la normativa como cualquier perro de compañía pero el PSOE se desmarcó con una enmienda que excluye a estos animales de las obligaciones que marca la ley para los dueños. Esto ha provocado un duro enfrentamiento en el que Podemos ha llegado a comparar a Pedro Sanchez con Santiago Abascal... (Menos mal que son socios...)

Al final, Podemos ha tenido que pasar por el aro de los perros de caza porque si no “su ley” no sale. Votará a favor con la enmienda incluida, no sin antes hablar de “vergüenza”.

Siendo grave, este desencuentro con la Ley de Bienestar animal, es casi anecdótico si lo comparamos con lo que está ocurriendo con la Ley del solo Si es Sí.

En este caso hablamos ya de una ley en vigor cuyos efectos son para echarse las manos a la cabeza. Son casi 500 los agresores sexuales que han visto rebajadas sus condenas o incluso han sido excarcelados al beneficiarse de la revisión de penas. Y podrían ser muchos más, teniendo en cuenta que hay algunos Tribunales Superiores de Justicia que NO hacen públicos los datos.

Con esta ley, el desencuentro es mayúsculo porque hablamos de efectos cuantifcables, con nombres y apellidos de víctimas y de agresores.

Podemos se ha negado en rotundo a reconocer cualquier error pero el PSOE ha pasado de vender la ley como un referente en Europa (lo hizo el propio Sánchez) a renegar de ella y proponer por la vía urgente cambios para evitar que la Sangría de revisiones de pena se convierta en una sangría de votos en las elecciones.

La semana pasada planteamos una situación rocambolesca, que el PSOE enmiende una ley de su propio gobierno, para corregir a su socio, y que además lo haga con el apoyo del Partido Popular. Pues esta situación es una realidad. Se lo avanzaba a Ángel Expósito, en la Linterna, la portavoz del PP, Cuca Gamarra apoyarán cambiar la ley del “Solo Sí es Sí”.

Si no fuera por la gravedad del asunto, todo esto sería como para coger palomitas y ver este serial, no ya de intriga política sino de auténtica comedia de enredos.