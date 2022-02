Pilar García Muñiz: "Este verano podríamos tener la primera vacuna española que promete ser altamente eficaz"

Audio

La Agencia Española del Medicamento ha aprobado este martes la última fase de los ensayos de la vacuna de Hipra. La vacuna española más avanzada. Entrar en esta fase III siginifica que el número de voluntarios se amplia hasta las 3000 personas en unos ensayos en los que participan 17 hospitales españoles, pero también de Portugal o de Italia.

Es el último paso antes de que esta vacuna española pueda comercializarse cuando reciba la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. Y ¿Cuando puede ser eso? Es difícil poner una fecha pero, con suerte, este próximo verano podríamos tener esa noticia; La primera vacuna española en el mercado que además promete ser altamente eficaz contra todas las variantes, incluida Omicron.

Precisamente, la campaña de vacunación ha sido y sigue siendo la principal arma para superar la pandemia.

Esto es una evidencia científica pero el problema llega cuando hay personas que reniegan de esa evidencia y eliminan la credibilidad de la ciencia por diferentes motivos; por miedo, por desconfianza, por intereses particulares, por rebeldía. Y así un largo etcétera.

Es ahí donde el mensaje negacionista encuentra un caldo de cultivo idóneo y hay lugares donde es especialmente notable y llega a suponer un problema de salud pública.

Uno de esos lugares es Italia que tiene un porcentaje de vacunación que ronda el 77% de la población. Esto significa que hay 9 millones de Italianos que no han recibido todavía ninguna dosis de la vacuna y muchos de ellos, se calcula que 6 millones, no lo hacen porque directamente no creen en su eficacia.

Este problema es más acuciante en Bolzano, una región del norte de Italia cercana a los Alpes. Desde ese lugar se emite hoy la Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Nuestros compañeros nos va a contar de primera mano que está pasando y por qué esta zona de Italia es considerada como la cuna del negacionismo pandémico europea.

Muchos se enfrentan a nuevas retricciones en Italia. Desde hoy se empieza a imponer multas de 100 euros a los mayores de 50 años no vacunados y además se hace obligatorio el certificado COVID para toda la hostelería y los comercios. Los no vacunados solo pueden entrar en Farmacias o supermecados para comprar lo esencial.

Más duro todavía se está poniendo el gobierno austriaco. Desde hoy la vacunación es obligatoria en Austria bajo la amenaza de multa que va de los 600 a los 3.600 euros a partir del día 16 de marzo.

Austria tiene aproximadamente un 75% de la población vacunada. Dicho de otro manera, un 25 % sigue sin tener las dosis administradas. 1 de cada 4 ciudadanos. La medida entra hoy en vigor, pero desde que se anunció, la situación ha variado poco, no se ha notado un drástico aumento de la vacunación.

En España rondamos el 91% de población vacunada, se empeiza a doblegar la sexta ola y las regiones están poniendo fecha de caducidad al uso certificado COVID. La alta vacunación nos hace impermeables a estas polemicas y debates que se están dando en Austria, en Italia o en Grecia. En este país puede que hagamos muchas cosas mál, o que podamos hacerlas mejor, pero con este asunto de la vacunación, por lo menos, nos va bien.