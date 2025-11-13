Carlos Herrera se salta el guion y prepara esta sorpresa en directo que deja sin palabras a El Pulpo: "Espérate, a ver"

El comunicador Carlos Herrera ha sorprendido a los oyentes de COPE y a su compañero El Pulpo mostrando su faceta más rockera justo en la transición del programa 'Poniendo las Calles', preparando una sorpresa en directo para El Pulpo, quien no ha ocultado su asombro: "¿Esta guitarra qué hace aquí?".

Un riff de Metallica en directo

Pese a confesar que tenía los dedos "un poquito agarrotados", Herrera no ha dudado en interpretar uno de los riffs más icónicos de la historia del rock.

A las 5:52 de la mañana, el comunicador ha tocado en directo parte del punteo de 'Enter Sandman', de la banda Metallica, sobre una base rítmica que él mismo había preparado. La actuación ha dejado impresionado a El Pulpo, quien ha exclamado: "Oye, no está mal, ¿no? Para tener los dedos fríos".

Una pieza histórica del rock

Tras la "breve actuación", Herrera ha ofrecido algunos detalles técnicos. "Es una parte de la composición que no es difícil, es la parte que hizo Kirk Hammett", ha explicado, diferenciándola de la parte rítmica de James Hetfield. El comunicador ha calificado la canción de Metallica como "una pieza histórica del rock", destacando la complejidad que surge al mezclar las dos guitarras.

El Pulpo ha elogiado el dinamismo de su compañero: "Te levantas con mucha energía, con mucha fuerza, y nos tocas la guitarra aquí en directo en la COPE".

'El Pulpo'

El momento musical ha servido como antesala al inicio de 'Herrera en COPE', con Herrera mencionando que se pondría al día sobre temas de actualidad como el juicio al fiscal general del Estado mientras "acarició la guitarra".

Este momento de espontaneidad y camaradería no es un hecho aislado, sino que refleja la exitosa trayectoria de Carlos Herrera en la Cadena COPE, donde inicia su undécima temporada. El propio comunicador ha definido esta etapa como "la más larga, intensa y exitosa" de su carrera, un sentimiento que se materializa en gestos como este, capaces de romper la rutina informativa con una muestra de su faceta más personal y desenfadada.

La sorpresa a El Pulpo, compañero de Herrera desde sus inicios en la casa, también es un guiño a la complicidad forjada a lo largo de más de una década. Herrera rememoraba recientemente con él los "nervios" de su primer programa en 2015, un estreno que calificó de "maravilloso" por la masiva acogida. Aquella bienvenida sentó las bases de una relación con la audiencia que, temporada tras temporada, ha consolidado su liderazgo en las mañanas radiofónicas.

Carlos Herrera, en los estudios de COPE

Así, el inesperado riff de Metallica se convierte en una metáfora de su estilo radiofónico: enérgico, directo y capaz de combinar la máxima actualidad con momentos de pura conexión humana. Un gesto que demuestra que, incluso después de tantos años, Carlos Herrera sigue encontrando formas de reinventarse y sorprender a una audiencia fiel que le ha acompañado en la que él mismo considera la etapa más dulce de su vida profesional.