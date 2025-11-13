Elías Israel, sobre la postura del Barcelona en el 'caso Lamine Yamal': "Da la sensación de que la selección es prescindible"

El periodista Elías Israel ha analizado en El Partidazo de COPE que presenta Juanma Castaño el pulso que mantienen el FC Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por Lamine Yamal. Según su opinión, la gestión de la situación por parte del club azulgrana transmite la idea de que la selección es prescindible, lo que podría derivar en un "lío político de primer orden" que involucre a la Ley del Deporte y al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

El sueño de todo futbolista

Israel ha subrayado que, para cualquier futbolista, la máxima aspiración es jugar un Mundial, algo que considera un sueño para el propio Lamine. De hecho, ha llegado a afirmar que para el joven extremo "sería más importante ganar el mundial que ganar la Champions".

El tertuliano ha argumentado esta afirmación aludiendo a la frecuencia de ambos torneos, ya que la Champions League la podrá jugar "todos los años", mientras que un Mundial es una oportunidad que se presenta, como mucho, "dos, tres o cuatro" veces en una carrera. Por tanto, ha señalado que apartar al jugador de la selección es también privarle de "hacer ese grupo" y de "tener esa felicidad".

Una decisión cuestionada

Para Elías Israel, el FC Barcelona ha puesto a Lamine Yamal entre la espada y la pared. Si bien entiende que el club "mira por lo suyo", también ha remarcado que velar por sus intereses debería incluir la búsqueda de la "felicidad de Lamine".

En este sentido, ha concluido de manera rotunda que desde el club no se ha obrado correctamente en esta ocasión. "Creo que no han tomado la mejor decisión", ha sentenciado.