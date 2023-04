Sofía Buera: 'Sigue sin llover. Volvemos a la normalidad salvo para lo normal en abril, las aguas mil'

Bienvenido a Mediodia COPE... en este lunes de Pascua todavía festivo en seis comunidades autonómicas...Muchos regresan hoy de sus vacaciones que donde sea que hayan pasado...ya sea en la playa, en el pueblo o en una de las ciudades en las que las procesiones eran las protagonistas seguro que han visto de todo...menos lluvia. Volvemos a la normalidad salvo para lo normal en abril..las aguas mil. Sigue sin llover..pasan las semanas y no cae ni gota además de continuar el calor....y eso preocupa a todos, comenzando por los agricultores...Juan Luis Ávila es Olivarero en Jaén.

El año pasado la cosecha de aceituna de aceite y de la de mesa fue desastrosa y este año todo pinta más de lo mismo...ñDe continuar con la falta de lluvias podría perderse según nos ha dicho estae agricultor en Herrera en COPE el 80% de la cosecha. ¿Y esto qué implica? Bueno pues aceite más caro por ejemplo. No hace falta recordarte que hace poco más de un año podías comprar el litro de aceite a 3 uros o 3 euros y medio en cualquier supermercado. Hoy lo pagas casi a 5 euros. Dirás, bueno es que hay inflación...también..la subida de preciso afecta a que todo se encarece inlcuido los costes de producción epro si además de esto tenemos poco producto en el mercado, pocas aceitunas porque NO ha lliovido pues tenemos el coctel perfecto. Otro ejemplo. El arroz. En Extremadura el año apsado de las 21.000 hectareas que tienen se recogieron 2.000. Y ahora, a punto de sembrarlo las perspectivas NO son buenas y el precio, lógicamente sube. Emilio Camacho tiene cultivos de arroz en las Vegas Altas del Gaudiana. De seguir así en muchas zonas de España el verano se avecina con restricciones. Y digo en muchas zonas porque la situación NO es la misma en toda España. Nada tiene que ver cómo estána nivel de reservas en Galicia o Castilla y león que en cataluña, parte de la comunidad valenciana, Castilla la mancha, extremadura o Andalucía.

Lo peor en estos momentos se vive en Cataluña. Sus pantanos están al 14% y ya hay más de 200 municipios con riesgo de desabastecimiento. Han declarado la situación de excepcionalidad que implica la prohibición del en los que riego de zonas verdes como parques o jardines, han reducido un 40% el agua para usos agrícolas y hasta estos días festivos las duchas no funcionan en muchas playas de zonas afectadas. Otro ejemplo: los embalses de Andalucía a estas alturas de año deberían estar al 60% de su capacidadpero no llegan ni al 30%...para asegurar un verano Normal, sin restricciones, deberían estar al 50. El 15% de la superficie nacional está ahora mismo en emergencia, lo que quiere decir que o bien se están tomando ya medidas o hay que tomarlas de inmediato. Porque NO olvidemos que más de tres cuartas partes del agua que se consume en españa es para regadío. Todavía estamos a tiempo de llegar al verano si no en las mejores condiciones que al menos sean decentes como asegurar que cuando abramos el grifo en casa tengamos agua para beber o ducharnos. Mientras tanto toca mirar al cielo y ahorrar.