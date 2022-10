Pilar García Muñiz: "Como están las cosas ya lo dice el refrán: el dinero crece en el árbol de la paciencia"

No es una impresión, es un hecho. Los hogares españoles están ahorrando ya menos.

Aunque las estadísticas nos den la foto de lo que ha pasado hasta ahora, son las previsiones de los expertos las que nos apuntan qué es lo que va a suceder. Y en cuanto al ahorro tienen claro que vamos a menos.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos cuentan que en el conjunto de España los hogares españoles ahorraron más, hasta el 16% de su renta disponible.

Son datos del segundo trimestre. Hablamos de marzo a junio. Te recuerdo que acababa de estallar la guerra de Ucrania, que se empezaba más que a notar las subidas de precios en prácticamente todo y que los incrementos de tipos de interés estaban ya a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que olíamos ya a verano, teníamos muchas ganas de disfrutarlo sin las restricciones de años anteriores y claro...había que ahorrar.

El factor incertidumbre o miedo influye mucho según los expertos en el ahorro y eso explica el que por ejemplo en España las familias hemos guardado más dinero en este segundo trimestre que los europeos.

Pero esto como decimos es una foto fija de lo que sucedía entonces. Ahora, lo que No refleja la estadística pero SÍ veremos a finales de año es que los hogares españoles están ya ahorrando menos. El motivo es que básicamente no pueden hacerlo.

La inflación es la gran responsable. Ahora dedicamos más parte de nuestro sueldo a la compra, a pagar las facturas de la luz o del gas, a repostar cuando llenamos el depósito de nuestro coche y por supuesto a pagar la hipoteca. Esto lleva a los expertos a pronosticar que la tasa de ahorro bajará de aquí a final de año entre uno y medio y dos puntos porcentuales. Raymond Torres es el economista jefe de la Fundación de Cajas de Ahorro.

Y no hay que olvidar que la pérdida de poder adquisitivo no solo deriva de una inflación disparada, sino de unos sueldos que no han subido en la que medida de lo que fuera, en la calle, cuesta todo.

Nos toca seguir haciendo cuentas si queremos cumplir con lo que los expertos en finanzas llaman un buen ahorro: el 7% más o menos de la renta disponible. Como están las cosas ya lo dice el refrán: el dinero crece en el árbol de la paciencia.