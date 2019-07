Marta Ruiz: “Podemos insta a Sánchez a retomar las negociaciones a una semana del debate de investidura”

Audio

En una semana estaremos enfrascados en el debate de investidura de Pedro Sánchez, pero el enfrascamiento nos va a durar más. La sesión arrancará a las doce del mediodía y lo hará con la intervención de Sánchez que no tendrá límite de tiempo, después a las cuatro se reanudará la sesión con la intervención de los grupos parlamentarios, de mayor a menor, la cita no se extenderá más allá de las ocho y media de la tarde. en seguida te contamos más detalles de ese debate de investidura que se da por fallido, Sánchez no cuenta con mayoría absoluta para la primera votación el martes, ni tampoco, a día de hoy, con la mayoría simple que sería necesaria en segunda votación, el jueves 25.

Tiene 123 diputados de 350 y necesita para empezar de los apoyos de Unidas Podemos. Su portavoz, Irene Montero, decía a Sánchez que recapacite: “Las consultas a la militancia son un mecanismo de salud democrática. Y como dijo la propia portavoz del Gobierno en funciones, nada entorpece las negociaciones. Por eso le pedimos que las reabra”.

Sánchez ha roto con la excusa de que Iglesias busca el no parapetándose en las bases de Podemos a quienes a preguntado si debe entrar en un gobierno de coalición o apoyar a Sánchez para que configuro libremente su ejecutivo, pero es que Podemos siempre ha consultado a las bases. Sánchez está en su relato porque sabe que va a una investidura fallida, o eso nos vende, incapaz de negociar y al mismo tiempo intentando convencer de que tiene una mayoría con la que no cuenta.

Y estamos muy pendientes de la evolución de los cinco heridos que dejaba un conductor 'kamikaze' la pasada noche en la Autovía del Cantábrico a la altura de Gijón. Iba a casi 200 kilómetros horas en sentido contrario. Este hombre tenía 52 años y llegó a recorrer 56 kilómetros en 18 minutos antes de impactar contra otro vehículo, una tragedia que está investigando la Guardia Civil.