Marta: "La falta de sintonía entre Sánchez e Iglesias nos acerca a las elecciones"

Ha sido una noche muy complicada en Tafalla, Navarra donde la fuerza de la lluvia pillaba por sorpresa a los vecinos que hasta hoy, al amanecer, no eran conscientes del daño que había causado el paso del agua tras el desbordamiento del río Cidacos que llegó a multiplicar por cuatro su altura. La naturaleza, decía el alcalde, ha disparado el agua a cañonazos. La verdad que no se puede ser más ilustrativo. Van a solicitar al gobierno la declaración de zona catastrófica. Los vecinos siguen achicando agua, limpiando el barro, pendientes incluso de que se les pueda caer la casa.

O mucho cambia la cosa o vamos a septiembre. No se puede estudiar en el último minuto que es la sensación que tiene una viendo a unos y a otros con encuentros que parecen no llegar a buen puerto. De momento Vox sigue bloqueando Murcia y Madrid que mañana tendrá un pleno de investidura sin candidato, algo que nunca se habia visto en la asamblea madrileña. Esta mañana se ha reunido Casado y Abascal pero Rivera sigue rechazando encuentro alguno con ambos para desbloquear la situacion : El candidato de ciudadanos en Madrid si propone une reunion con PP y Ciudadanos pero de momento Rivera se niega a una reunion a tres al igual que se ha negado a reunirse hoy con Pedro Sánchez.

Sí se ha visto por quinta vez Iglesias con Sánchez que le recibía con la misma oferta y la conclusión es que no hay avances no se ponen de acuerdo de cara a esos apoyos a la investidura. dice Iglesias que Sánchez debe moverse y Sánchez dice que a Iglesias le interesa solo las sillas y los nombres asi que me da a mi que nos toca recuperar e ir a septiembre.