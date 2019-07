Marta Ruiz: "Sánchez comunicará por carta la fecha del debate de investidura"

Tiempo de lectura: 1



Quizás te pillemos comiendo o a punto de hacerlo, y raro es que no tengas un trozo de pan en la mesa. Desde este momento ese pan lo vas a mirar de manera diferente, entra en vigor la nueva ley del pan que básicamente lo que va a suponer es que no te den gato por liebre, o sea, que cuando te compres un pan de masa madre o un pan integral estés comprando eso y no algo parecido. Este alimento es base de nuestra dieta, que por cierto, cada vez se consume menos, casi un 50% en los últimos 20 años.