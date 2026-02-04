COPE
En MSD apostamos por una investigación clínica robusta y sólida en cáncer y en colaboraciones con impacto real en el sistema

En el Día Mundial contra el Cáncer hablamos con MSD sobre la evolución de la Oncología, la calidad de vida de los pacientes y hacia dónde se dirige el futuro del cáncer

En el Día Mundial contra el Cáncer, Alberto Herrera ha entrevistado a Cristina Nadal, directora ejecutiva de Government Affairs de MSD en España, oncóloga y presidenta de ASEBIO, sobre cómo se ha transformado la Oncología en los últimos años y el papel de la innovación y la colaboración para hacer frente a los desafíos del cáncer en la actualidad.

