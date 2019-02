Marta Ruiz: "Con el encuentro en el Vaticano se busca una respuesta unitaria de la Iglesia"

Tiempo de lectura: 2



Desde hoy y hasta el domingo el Vaticano acoge una cita histórica, sin precedentes, el encuentro sobre la protección de menores en la Iglesia. Desde hoy, y hasta el domingo, el Papa reúne en el Vaticano a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo para abordar el drama de los abusos sexuales protagonizados por sacerdotes. El Santo Padre ha dicho, ante los 190 responsables de la Iglesia congregados, que hay que escuchar el grito de los pequeños que piden justicia, que no hay que cerrar los ojos ante la pederastia y que hay que discutir sobre este mal de manera sincera para llegar a concretar medidas concretas. Se busca una respuesta unitaria de la Iglesia. Se busca la asunción de responsabilidades y la transparencia. En el encuentro se están escuchando testimonios de víctimas de estos abusos, testimonios de dolor. La Iglesia quiere mirarles a los ojos como decía esta mañana el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello en Herrera en Cope: "La iglesia quiere recapitular lo vivido, cayendo en la cuenta de que tiene muchas cosas de las que pedir perdón y sobretodo muchas personas a las que mirar a los ojos y pedirles perdón". Monseñor Argüello incidía en que la Iglesia no ha escapado a un mal que también ha afectado a otros ámbitos de la sociedad. Se trata de iniciar un cambio de mentalidad sobre los abusos en la Iglesia, como decía anoche en 'La Linterna' el moderador de esta cumbre, Federico Lombardi, ex portavoz del Vaticano, se trata de dar un gran paso al frente.

Aquí, en España, lo que hemos tenido es una mañana más de algarada y fastidio para el común de los mortales, huelga política en Cataluña, el paro país que llaman los independentistas, los CDR liderando y cortando la AP7, la AP2, la C58, la C2 o la A2, fastidiando a primera hora de la mañana a los catalanes que se dirigían a sus lugares de trabajo. Dos detenidos, siete mossos y un periodista de TV3 heridos. Ahora mismo están colapsadas las vías de plaza Cataluña. Protestan por el juicio a la cúpula independentista, hoy se ha roto la unidad del discurso entre los acusados, el ex consejero de empresa Santi Vila, el que saltó del barco en el último minuto, ha contado otra versión de los hechos.