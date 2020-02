Antonio Herraiz: "Que la tasa Tobin es un impuesto a los ricos no se lo cree ni el Gobierno"

Audio

Hoy son noticia dos tasas que aunque las veamos lejanas, sobre todo por el nombre, nos terminan salpicando a todos. Las dos son diferentes, afectan a distintos ámbitos, pero como el consejo de ministros las ha retomado el mismo día, se está hablando de ellas a la vez. Son la tasa Tobin y la tasa Google.

La primer, la tasa Tobin se centra en las transacciones financieras. Y puede que tú, ahora mismo, digas, pues yo no me dedico a esa cuestión. Eso es cosa de los bancos. No, no es así. Lo que hay que explicar es que si tienes un fondo de inversión, muy habitual ahora mismo entre los ahorradores antes la nula rentabilidad de los depósitos, el nuevo impuesto te afecta. Lo ha explicado en Mediodía COPE el economista Víctor Alvargonzález: “No es un impuesto a los ricos clarísimamente, no exclusivamente en el caso de la Tasa Tobin puesto que hay que pensar que la mayoría de la gente que ahorra lo hace a través de fondos de inversión y concretamente los fondos de inversión de renta variable española que invierten en nuestra economía, en nuestra bolsa, van a ser unos de los que van a tener que pagar esa tasa y que podrían, yo no lo sé si al final van o no, pero podrían trasladársela a sus participes”.

Si al que gestiona un fondo de inversión, el banco o una empresa especializada, le cobran ese impuesto, al final lo va a terminar repercutiendo en su cliente.

Es una de las variables prácticas de esta tasa Tobin que es una de las exigencias de Podemos dentro del acuerdo de coalición. El otro gravamen que han aprobado hoy es la tasa google, el impuesto que afectará a los gigantes tecnológicos. La tasa a los servicios digitales se aprueba hoy aunque se deja en suspenso hasta finales de año. En un difícil ejercicio de equilibrio, Sánchez trata de contentar a Podemos y a su parroquia sin enfadar demasiado a EEUU. Aquí Trump ya ha amenazado con represalias en forma de aranceles a productos españoles. Y aquí, como en el caso de la tasa Tobin, también lo terminaremos pagando entre todos.

Al margen de esta nueva operación de imagen del Gobierno, hoy te estamos contando la historia de Selva. Es una niña Siria que tiene cuatro años. Desde que nació, ha crecido bajo el sonido de la guerra. Su padre no quiere que su hija tenga ese recuerdo en la cabeza. Y se ha inventado un juego. Cuando están en casa y se escucha el sonido de las bombas, hace creer a su hija que es un juego, que son fuegos artificiales, lo que provoca la risa inocente de la niña y cómplice de su padre.

El padre le hace creer a su hija que los bombardeos son pacíficos, lo ha grabado en un vídeo que lo han visto ya millones de personas, lo puedes ver, si no lo has hecho, en COPE.ES. Nos recuerda a la película La Vida es Bella. Hasta en los momentos más duros, hay padres que tiran de ingenio para proteger a sus hijos.