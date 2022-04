De las muchas imágenes que nos deja esta Semana Santa, me fijo hoy en la del cardenal Konrad Krajewski arrodillado frente a una fosa en la ciudad ucraniana de Bucha, en la periferia de Kiev, donde se encontraron los cadáveres de ochenta personas asesinadas por el ejército ruso antes de su retirada. “He rezado ante esa fosa; afortunadamente tenemos fe, porque si no, no sé cómo podríamos soportar la visión de tantos horrores", ha dicho el cardenal, que durante estos días hace presente al Papa Francisco en esa Ucrania donde, como dijo el pontífice, Jesucristo está siendo hoy crucificado. Krajewski ha contado que el Papa le pidió estar cerca de la gente, lavar los pies de los que sufren. Y así, en Bucha y Borodjanka ha caminado entre casas bombardeadas y quemadas, en un Vía Crucis con más estaciones de las catorce habituales, y ha escuchado el dolor de las familias que aún tratan de identificar a sus muertos. “Faltan las lágrimas, faltan realmente las palabras”, ha repetido el cardenal, que se enciende cuando le sugieren que quizás el Vaticano no ha sido suficientemente claro respecto a la invasión, recordando la tajante condena del ataque ruso por parte del Papa, y subrayando que comparte cada día el sufrimiento de los ucranianos bajo los bombardeos.

Con la mirada en esa terrible fosa, el cardenal ha dicho que “podemos unirnos a la persona de Jesús y subir con él a la Cruz porque habrá un Domingo de Resurrección, y quizás nos lo explique todo con su amor y cambie la amargura y el sufrimiento que llevamos dentro desde hace cincuenta días". Como ha dicho Francisco en el mensaje de Pascua, “sólo Jesús tiene el derecho de anunciarnos la paz... porque lleva en su cuerpo nuestras heridas… porque combatió y venció por nosotros con las armas del amor para que nosotros pudiéramos tener paz”.