Sin el perdón es imposible construir el futuro

Me ha parecido muy sugerente la reflexión del historiador francés Remy Brague en el reciente Congreso Católicos y Vida Pública sobre la falta de un espacio verdadero para el diálogo y para el perdón en las sociedades occidentales. Brague habló del influjo de la llamada cultura woke (de la cancelación) con su resentimiento hacia el pasado occidental. Curioso: ninguna otra cultura ha producido semejante fenómeno, el odio a sus propias raíces. Como decía este gran historiador, “al final, en nuestro trato con el pasado, debemos elegir entre perdonar o condenar”. Pero condenar es satánico, porque para seguir construyendo, para ir hacia delante, para empezar una nueva vida, es necesario siempre el perdón, porque ni nosotros ni los que nos precedieron somos totalmente inocentes. “Hoy tenemos mil confesiones, pero sin que haya nunca absolución”, apunta agudamente Rémy Brague.



Lo cierto es que “la creación auténtica no puede cortar con el pasado", tiene que asumirlo purificando sus oscuridades, pero nunca negarlo ni odiarlo. Al revés, "al tocar lo que otros construyeron, deberíamos hacerlo con manos temblorosas". Hablando de su país, Francia, Brague afirma que "el debate ya no es posible, ahora solo hay buenos y malos absolutos, no hay espacio para el diálogo ni para el perdón". Y esto lo podemos ver del mismo modo en España, donde el perdón escandaliza a izquierda y a derecha. Y es que para que haya perdón, alguien tiene que ser capaz de perdonar. Eso es algo que el cristianismo ha introducido en el mundo, al mostrar a un Dios que es un Perdonador absoluto. Pero en un mundo sin Dios, se preguntaba Brague, “¿qué espacio hay para la misericordia?” Y sin ella, ¿cómo podemos construir el futuro?