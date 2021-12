Pero vino Jesús

Una vez escuché una tertulia en la que todos se esforzaban por explicar lo que para ellos era la Navidad. Daban vueltas y más vueltas, pero ninguno llegó a articular siquiera la palabra “Jesús”. Así no se entiende nada, y estos días discurren entre la melancolía y el atracón, dejando finalmente un rastro de enfados y frustraciones.



A pocos se les ocurre pensar que en la Navidad está la clave para mirar una historia y un presente que nos perecen caóticos. Todo comenzó con una provocadora invitación a una jovencita de Nazaret, que dijo “sí” a una aventura en la que nunca tendría los mandos, y en la que continuamente tendría que renovar su confianza en Dios frente a las apariencias. Tuvo que dar a luz casi a la intemperie, hubo de escapar de los soldados de Herodes, y escuchar decir a Jesús que tenía que ocuparse “de las cosas de su Padre”, después tenerla en vilo tres días. Para María y José no había duda de que su hijo había llegado en medio del caos de la historia (el caprichoso censo de Augusto, la posada llena, la cobardía asesina de Herodes, las habladurías de la gente, las acusaciones contra Jesús…) y, frente a todas las apariencias, sabían que aquel niño venía para enderezarlo todo, aunque no sospecharan de qué forma podría suceder eso.



Ojalá no prevalezcan nuestras imágenes y proyectos, incapaces de cambiar nada, frente a la Navidad, frente al hecho imponente de que Dios ha querido venir y quedarse dentro de nuestra caótica historia para repararla desde dentro, con la paciencia del Inocente que nació en un pesebre y subió al madero de la cruz. Una paciencia tan incomprensible como conveniente para nosotros.