La necesaria modestia en política

La política es importante y tiene una muy noble vocación, pero es necesario acotar su radio y sus ambiciones, incluso si fuese la mejor de las políticas posibles. Su objeto es el ordenamiento de la ciudad común, favorecer una vida buena a través de las leyes y de la acción de gobierno, ofreciendo a las personas libertad y seguridad. Por tanto, la política acerca o aleja la justicia, promueve o dificulta la libertad, pero no es fuente del sentido, ni da la felicidad, ni salva al mundo.

Hoy he leído una entrevista al escritor Javier Cercas en La Vanguardia, en la que afirma que “pretender imponer aquí el paraíso solo engendra el infierno”, y apuesta por lo que llama “la humilde democracia”, con sus instituciones muy imperfectas y con la necesaria conversación pública en libertad. Yo, como católico, estoy muy de acuerdo con esa visión modesta de la política que profesa uno que dice haber perdido la fe. Y me viene a la memoria esta genial afirmación de Joseph Ratzinger sobre la política: “el primer servicio que presta la fe a la política es liberarla de la irracionalidad de los mitos… resistir la seducción de los grandilocuentes… no pretender realizar lo que es de Dios, sino aceptar las dimensiones del hombre y llevar a cabo, dentro de esta medida, las obras del hombre”. Que los políticos sirvan modestamente al bien común, la felicidad ya lo buscaremos nosotros donde corresponde.