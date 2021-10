José Luis Restán subraya el legado de San Francisco de Asís: "Sigue cautivando a gentes de toda condición"

San Francisco de Asís es una figura que sigue cautivando a gentes de toda condición. En el origen de su conversión estuvo la llamada que escuchó del crucifijo de la pequeña iglesia de San Damián: "Francisco, repara mi Iglesia". Una Iglesia que, a principios del siglo XIII, vivía una situación inquietante, con una fe superficial de muchos bautizados, un clero poco celoso, y también el nacimiento de movimientos heréticos. Quizás es menos conocido que el Papa Inocencio III tuvo por entonces un sueño en el que la basílica de San Juan de Letrán amenazaba caerse, mientras un religioso desconocido la sostenía con sus hombros para que no se derrumbase. Es curioso que no fuese el Papa, con toda su autoridad e influencia, quien impedía el derrumbe, sino un insignificante fraile que Inocencio III reconocerá más tarde al ver a Francisco con su sayal y sus sandalias.



No debió ser fácil para un hombre de cultura y de poder como Inocencio III dar crédito al poverello de Asís, que se postraba a sus pies de aquella guisa. Sin embargo, apoyó lo que a casi toda la Curia romana debió parecer una loca y peligrosa aventura. En pocos años la difusión de la orden franciscana alcanzó los confines de Europa provocando una sacudida de vitalidad en aquel cansado cuerpo eclesial.



Francisco respondió a la llamada del Cristo de San Damián e incendió el mundo, y lo hizo de la mano de la Iglesia, sujeto siempre a la autoridad del papa. La autoridad supo reconocer un don del Espíritu que parecía desconcertante; y Francisco entendió, no pocas veces con sufrimiento, que sólo dentro del cauce de la Iglesia podía realizar su misión.