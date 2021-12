El próximo viernes el Papa Francisco cumplirá 85 años. No es difícil imaginar lo fatigoso que es guiar a la Iglesia en la tempestad y estar siempre expuesto a las caricaturas: las de quienes le profesan una rabiosa hostilidad y las de quienes le halagan, mientras manipulan su magisterio. Esta semana hemos visto un verdadero serial, entre la bufa y la injuria, a cuenta de su recepción a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Habrá que recordar que el Papa (cualquier Papa) no es de socialistas ni de liberales, y puede entrevistarse con Atila, con Fidel Castro o con Sofía Loren. Y lo importante es que cada uno se encuentra con el testimonio de la fe de la Iglesia, que a todos abre la puerta, pero no se deja colonizar por ninguno.

En las familias cristianas se aprende desde siempre que “el Papa es el Papa”, más allá de estilos y temperamentos, y que un católico le debe afecto, respeto y obediencia, porque es la garantía segura de la unidad de la Iglesia en el seguimiento de Cristo. Pero, además, a poco que atravesemos las caricaturas, es sencillo reconocer en Francisco una vida moldeada por el Evangelio, la pasión por el destino de cada ser humano, el entusiasmo de la misión, y esa mirada de misericordia sobre las debilidades de los hombres que sólo puede nacer en la escuela de Jesús de Nazaret. Hace pocos días ha pedido a los juristas católicos que defiendan sin descanso los derechos de los más débiles: de los trabajadores, de los migrantes, de los enfermos, de los niños no nacidos, de las personas que afrontan el final de su vida, de los más pobres. ¿No es éste el grito ininterrumpido de la Iglesia? Pues todavía algunos hablan de “peronismo”. “Salida” es la palabra clave de Francisco, la misma que dirigió Jesús resucitado a los apóstoles antes de subir al Padre: id al mundo entero. Feliz cumpleaños, Santidad.