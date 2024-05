Ayer tuve la oportunidad de asistir al preestreno de la película “El Primado de Polonia”, sobre la vida del gran cardenal Stefan Wyszynski, el hombre que guio a la Iglesia polaca durante el régimen comunista, a cuya fe, inteligencia y valentía rindió homenaje San Juan Pablo II. Recuperar la memoria de las grandes figuras de la Iglesia es una tarea cultural de primer orden, frente a la desoladora ignorancia que campa a sus anchas entre buena parte del pueblo cristiano. Es también una forma de misión, porque estas figuras no hablan solo hacia el interior de la Iglesia, sino que portan un mensaje para el mundo.

Confieso mi “debilidad” por Wyszynski. La película, que pronto se estrenará en España, se centra en el difícil diálogo que el Primado mantuvo con las autoridades comunistas con el fin de mantener un espacio de libertad para la Iglesia. En ese diálogo áspero y lleno de peligros el cardenal nunca hizo concesiones sobre la verdad, pero tuvo el realismo y la paciencia de quien mira la historia desde Jesucristo, cuya victoria pasó a través del sufrimiento y de la muerte. Nunca pretendió convertir a la Iglesia en un contrincante político del régimen, y tampoco cedió a la tentación de demonizar a quienes le habían encarcelado. En cambio, fue muy consciente de que solo un pueblo unido y consciente de las implicaciones sociales y culturales de la fe podría resistir frente a la colonización ideológica.

La película muestra también su corazón de pastor, el modo en que acompañaba a todo tipo de personas en sus dificultades de cada día, su piedad sencilla, su austeridad de vida y su confianza invencible en que, a través de los meandros de una historia que no siempre podemos entender, Dios lleva a cabo su obra de salvación. Me venían a la memoria estas palabras suyas, que nunca deberíamos olvidar: “el futuro no es de quienes odian sino de quienes aman, la misión de la Iglesia en este mundo está lejos de haberse cumplido, por lo que sus servidores tendremos que sufrir pruebas y emprender siempre nuevas acciones”.