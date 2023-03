Buen pastor

En diciembre de 2015 entrevisté en El Espejo al obispo Ángel Floro. Acababa de cumplir 75 años y estaba recién operado del corazón. Miraba con gratitud y una gran paz los 50 años que había pasado en Zinbawe, el país al que llegó al poco tiempo de haber sido ordenado en su diócesis natal de Albacete. Ayer me enteré de sui fallecimiento y no pude dejar de recordar aquella conversación en la que me confió que había pedido al Papa que le nombrara pronto un sucesor al que dejar las riendas de su amada diócesis de Gokwe, y también me aseguró que no pensaba volver a España, porque se debía a su pueblo que no entendería su marcha.

Don Ángel dejó los paisajes de su niñez en la Sierra del Segura para injertarse en una tierra dramática y maravillosa de la que se enamoró rápidamente, sobre todo de sus gentes. En sus bodas de oro sacerdotales el Papa le escribió un hermoso mensaje en el que hablaba de la fe con la que había conducido a su pueblo través de la prosperidad y la adversidad… Así ha sido, literalmente, sin eludir momentos difíciles de confrontación con las autoridades del país, cuando así lo requerían la defensa de la justicia y la libertad de la Iglesia.

Como él mismo explicaba, el sueño de Dios se ha visto realizado a través del “Sí” de muchos misioneros españoles del IEME, que en el lejano 1970 llegaron a ser 40 en aquel país africano. Ellos, de los que casi nunca se habla, han sentado las bases de una Iglesia llena de vitalidad. Una de sus mayores alegrías en la etapa final de su vida ha sido ver que su sucesor era un obispo autóctono, Mons. Rudolf Nyandoro, y que ya son más de 30 sacerdotes nativos los que se encargan de pastorear la diócesis en cuya tierra ya descansa. El buen grano de trigo se ha metido hasta el fondo en la tierra de Zimbawe y ha dado una cosecha abundante. Esta sí que es noticia de la Iglesia.